Aplicativo e Portal Meu Detran começam a notificar sobre prazo de licenciamento de veículos em MS

Ferramentas digitais também enviam alertas sobre o vencimento da CNH e reforçam a modernização dos serviços do Detran-MS

As ferramentas digitais do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) seguem evoluindo para atender melhor o cidadão. Conforme previsto no cronograma da Diretoria de Tecnologia da Informação (Dirti), a nova atualização do sistema passou a enviar lembretes automáticos sobre o prazo de licenciamento dos veículos no aplicativo Meu Detran MS e no acesso ao portal de serviços Meu Detran.

>Notificação de licenciamento

Nesta segunda-feira (20), foram emitidas 24.153 notificações para proprietários de veículos com placas terminadas em 0 (zero), último grupo do calendário anual de licenciamento. As mensagens foram encaminhadas diretamente pelo aplicativo e pelo portal Meu Detran. A diferença entre o total de notificações e o número de condutores que ainda não regularizaram o documento ocorre porque parte desses proprietários ainda não utiliza o aplicativo ou não acessa o portal de serviços.

“Está no nosso planejamento estratégico que nossas plataformas digitais tenham melhorias contínuas. Essas notificações são uma forma de lembrar o cidadão de prazos que, muitas vezes, acabam sendo esquecidos, tanto no licenciamento quanto na CNH. Nosso foco é oferecer cada vez mais praticidade e eficiência”, destaca o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade.

O envio das notificações será uma rotina de agora em diante, e visa reduzir a inadimplência e futuros envios desses débitos para inscrição em dívida ativa. Quem quita o licenciamento dentro do prazo garante o desconto de pontualidade; após o vencimento, o valor é acrescido, passando de 4,53 para 5,88 UFERMS. Considerando a cotação de outubro de 2025 (R$ 53,73 por UFERMS), o atraso representa R$ 71,19 a mais.

O Detran-MS reforça que não envia mensagens de texto (SMS). Consultas e emissões de guias devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial www.meudetran.ms.gov.br , pelo aplicativo Meu Detran MS, pela atendente virtual Glória ou presencialmente em uma agência.

No Estado, 359,1 mil veículos possuem placas com final 0, dos quais 46% já estão licenciados.

CNH: notificações também alertam sobre vencimento da habilitação

Neste mês de outubro, o aplicativo e o portal também passaram a notificar motoristas sobre o vencimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Foram enviadas 41.231 mensagens, sendo 25.352 para condutores com a CNH já vencida e o restante distribuído entre prazos de 30, 20 e 10 dias antes do vencimento.

>Notificação da CNH

A medida tem caráter preventivo: após o vencimento, o condutor ainda dispõe de 30 dias de tolerância para renovar o documento sem penalidades. Dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias é infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47, sete pontos na carteira e retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O processo de renovação é simples e rápido. Na Capital o cidadão pode iniciar o atendimento de forma totalmente digital, pelo portal ou aplicativo Meu Detran MS, informando o tipo de renovação (comum ou para atividade remunerada), confirmando dados pessoais e endereço, emitindo e pagando a guia e agendando o horário para conclusão na agência. No atendimento presencial, realiza apenas a captura de imagem e o exame médico.

“Com o CNH Ágil, na Capital, o cidadão antecipa as etapas pelos canais digitais e a renovação leva no máximo 15 minutos. Muitas pessoas ainda têm aquela visão antiga do serviço público demorado, mas se surpreendem ao perceber a agilidade quando chegam ao Detran”, comenta Juliana Castro, gerente regional de Campo Grande.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

Foto: Robson Dantas