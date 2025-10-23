WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Aplicativo e Portal Meu Detran começam a notificar sobre prazo de licenciamento de veículos em MS

Ferramentas digitais também enviam alertas sobre o vencimento da CNH e reforçam a modernização dos serviços do Detran-MSAs ferramentas digitais do ...

23/10/2025 11h13
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Ferramentas digitais também enviam alertas sobre o vencimento da CNH e reforçam a modernização dos serviços do Detran-MS

As ferramentas digitais do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) seguem evoluindo para atender melhor o cidadão. Conforme previsto no cronograma da Diretoria de Tecnologia da Informação (Dirti), a nova atualização do sistema passou a enviar lembretes automáticos sobre o prazo de licenciamento dos veículos no aplicativo Meu Detran MS e no acesso ao portal de serviços Meu Detran.

>Notificação de licenciamento
>Notificação de licenciamento

Nesta segunda-feira (20), foram emitidas 24.153 notificações para proprietários de veículos com placas terminadas em 0 (zero), último grupo do calendário anual de licenciamento. As mensagens foram encaminhadas diretamente pelo aplicativo e pelo portal Meu Detran. A diferença entre o total de notificações e o número de condutores que ainda não regularizaram o documento ocorre porque parte desses proprietários ainda não utiliza o aplicativo ou não acessa o portal de serviços. 

“Está no nosso planejamento estratégico que nossas plataformas digitais tenham melhorias contínuas. Essas notificações são uma forma de lembrar o cidadão de prazos que, muitas vezes, acabam sendo esquecidos, tanto no licenciamento quanto na CNH. Nosso foco é oferecer cada vez mais praticidade e eficiência”, destaca o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade.

O envio das notificações será uma rotina de agora em diante, e visa reduzir a inadimplência e futuros envios desses débitos para inscrição em dívida ativa. Quem quita o licenciamento dentro do prazo garante o desconto de pontualidade; após o vencimento, o valor é acrescido, passando de 4,53 para 5,88 UFERMS. Considerando a cotação de outubro de 2025 (R$ 53,73 por UFERMS), o atraso representa R$ 71,19 a mais.

O Detran-MS reforça que não envia mensagens de texto (SMS). Consultas e emissões de guias devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial  www.meudetran.ms.gov.br  , pelo aplicativo Meu Detran MS, pela atendente virtual Glória ou presencialmente em uma agência.

No Estado, 359,1 mil veículos possuem placas com final 0, dos quais 46% já estão licenciados.

CNH: notificações também alertam sobre vencimento da habilitação

Neste mês de outubro, o aplicativo e o portal também passaram a notificar motoristas sobre o vencimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Foram enviadas 41.231 mensagens, sendo 25.352 para condutores com a CNH já vencida e o restante distribuído entre prazos de 30, 20 e 10 dias antes do vencimento.

>Notificação da CNH
>Notificação da CNH

A medida tem caráter preventivo: após o vencimento, o condutor ainda dispõe de 30 dias de tolerância para renovar o documento sem penalidades. Dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias é infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47, sete pontos na carteira e retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O processo de renovação é simples e rápido. Na Capital o cidadão pode iniciar o atendimento de forma totalmente digital, pelo portal ou aplicativo Meu Detran MS, informando o tipo de renovação (comum ou para atividade remunerada), confirmando dados pessoais e endereço, emitindo e pagando a guia e agendando o horário para conclusão na agência. No atendimento presencial, realiza apenas a captura de imagem e o exame médico.

“Com o CNH Ágil, na Capital, o cidadão antecipa as etapas pelos canais digitais e a renovação leva no máximo 15 minutos. Muitas pessoas ainda têm aquela visão antiga do serviço público demorado, mas se surpreendem ao perceber a agilidade quando chegam ao Detran”, comenta Juliana Castro, gerente regional de Campo Grande.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS
Foto: Robson Dantas 

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Prefeita Cileide Cabral e deputado Zé Teixeira Jateí celebra destinação de emenda do deputado Zé Teixeira
Foto: Divulgação/PM - MS 13º BPM Marca Presença na Cerimônia Cívico-Militar de Compromisso à Bandeira Nacional e Dispensa de Incorporação em Paranaíba
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil promove Summit de Investigação Criminal Tecnológica em Campo Grande
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
37°
Parcialmente nublado Máxima: 37° - Mínima: 21°
35°

Sensação

3.23 km/h

Vento

17%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 42 minutos Projeto propõe troca do termo “Síndrome de Down” por “Trissomia do Cromossomo 21” em documentos e leis
Há 42 minutos Zequinha Marinho critica uso de imagens de satélite em embargos ambientais
Há 43 minutos Jateí celebra destinação de emenda do deputado Zé Teixeira
Há 2 horas 13º BPM Marca Presença na Cerimônia Cívico-Militar de Compromisso à Bandeira Nacional e Dispensa de Incorporação em Paranaíba
Há 2 horas Polícia Civil promove Summit de Investigação Criminal Tecnológica em Campo Grande
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência Mário Moreira e Nísia Trindade reforçam importância da imunização
2
Há 5 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal
3
Há 7 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
4
Há 6 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
5
Há 5 dias Governo de MS entrega obras de pavimentação e apoia a 3ª edição da Feira AgroAngélica
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados