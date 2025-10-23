WhatsApp

Ciúmes e Espiritualidade: Mulher Estrangula Companheira em Três Lagoas e Justifica Ação como 'Exorcismo'

23/10/2025 10h15
Por: Gabriela Rufino
RCN67
RCN67

Uma tragédia chocante abalou a cidade de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, na tarde de terça-feira (21). Solene Aparecida Ferreira Corrêa, de 46 anos, foi brutalmente estrangulada pela própria companheira, Laura Rosa Gonçalves, de 43 anos, durante uma discussão acirrada em sua residência no bairro Jardim Imperial.

Segundo relatos da Polícia Militar, vizinhos ouviram gritos provenientes da casa e acionaram as autoridades. Ao chegarem ao local, encontraram Laura do lado de fora, confessando o homicídio. Dentro da residência, o corpo de Solene estava no chão, com evidentes sinais de estrangulamento.

As duas mantinham um relacionamento há cerca de dois anos e haviam retomado a convivência recentemente, após medidas protetivas impostas por agressões anteriores. Laura usava tornozeleira eletrônica e relatou que a discussão começou por ciúmes e questões financeiras.

Durante o interrogatório, Laura afirmou que Solene a teria ameaçado com uma faca. Ela alegou que, ao tentar se defender, imobilizou a vítima pelo pescoço, mantendo a pressão até a morte. Além disso, justificou o ato dizendo que acreditava que Solene estava "incorporada por espíritos" no momento da discussão.

O caso foi registrado como feminicídio e está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas. A faca utilizada no confronto e os celulares das envolvidas foram apreendidos para perícia.

Este é o 31º caso de feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul em 2025, conforme dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado. O crime levanta questões sobre a complexidade das relações afetivas e os fatores que podem desencadear atos de violência extrema.

A sociedade local e as autoridades aguardam os desdobramentos da investigação para entender melhor as circunstâncias que levaram a esse trágico fim.

