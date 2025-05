Polícia Civil esclarece em menos de 24h dois falsos roubos em Mundo Novo

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Mundo Novo, esclareceu essa semana, duas falsas comunicações de crimes.

No primeiro caso, ocorrido na última terça-feira (13), um homem de 38 anos, morador de Corbélia-PR, compareceu a delegacia afirmando ter sido vítima de roubo. Contou que trafegava com um veículo Fiat/Cargo por Mundo Novo, quando foi abordado por dois indivíduos armados que anunciaram o assalto e o levaram para região de fronteira seca, onde a suposta vítima teria permanecido por algumas horas, encapuzado e restrito de sua liberdade.

Todavia, durante entrevista com o delegado responsável e investigadores, o homem apresentou algumas contradições.

A equipe procedeu diligências investigativas e constatou que o roubo, de fato, nunca ocorreu. O veículo em questão, na verdade, havia sido apreendido com produtos contrabandeados, no município de Guaíra-PR.

Confrontado, o suspeito confessou a tentativa de fraude, afirmando que após a apreensão do veículo no estado do Paraná, decidiu vir para Mundo Novo e registrar uma falsa ocorrência de roubo.

Ele foi indiciado por falsa comunicação de crime e poderá ser processado no Estado do Paraná, pelo crime de contrabando.

Já no segundo caso, ocorrido na quarta-feira (14), um homem de 39 anos, também morador do Paraná, procurou a delegacia, afirmando que trafegava pelo município, também com um veículo Ford/cargo, quando teria sido abordado por três indivíduos armados, que mediante grave ameaça, teriam lhe coagido a dirigir até o Paraguai. Naquele país, a suposta vítima teria sido libertada e retornado para Mundo Novo, para registrar a ocorrência.

Neste caso, os policiais também realizaram diversas diligências, constatando tratar-se de mais uma fraude. Dessa vez, a suposta vítima que é motorista, adentrou sozinho ao Paraguai, tendo negociado naquele país, o veículo da empresa para qual trabalha. Depois, retornou a Mundo Novo e tentou registrar a falsa ocorrência, visando justificar o sumiço do caminhão para seus empregadores.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de apropriação indébita e comunicação falsa de crime e segue preso à disposição da justiça.

Situações como ocorridas nesta semana, tem sido comum na região de fronteira, especialmente em Mundo Novo, quando na grande maioria das vezes, os criminosos visam aplicar o famoso “golpe do seguro”.

A Polícia Civil reforça o alerta de que simular crimes é uma prática criminosa que compromete os recursos da segurança pública e prejudica o atendimento a vítimas reais. Casos como esses são tratados com rigor e celeridade, reafirmando o compromisso da instituição com a verdade e a justiça.