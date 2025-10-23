Polícia Civil recaptura de condenado por homicídio ocorrido em 2017 , em Dourados

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), recapturou no final da tarde desta quarta-feira (22), A.F.L., de 27 anos, que cumpria pena no regime semiaberto de Dourados por crime de homicídio ocorrido no ano de 2017.

A recaptura foi comunicada ao Juiz das Garantias da Comarca de Dourados e o preso recambiado a DEPAC-Dourados.

A Delegacia mantém canal aberto para denúncias anônimas, pelo telefone (67) 99633-7982. O sigilo é garantido.