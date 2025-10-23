Policiais civis prendem dupla durante ação contra o tráfico de drogas em Campo Grande

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Nesta quarta-feira (22), policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros – GARRAS, receberam a informação da existência de uma residência no bairro Danúbio Azul, onde uma facção manteria drogas para serem embaladas em porções e entregues em outros pontos de venda da Capital.

De posse de tal informação os policiais encontraram a residência e passaram a efetuar discreto monitoramento, observando a entrada de um trio que chegou por meios próprios e UBER.

Após algumas horas, o trio saiu da residência e foi abordado em local seguro para que o proprietário da residência não percebesse a ação policial, encontrando com os mesmos uma pequena porção de maconha. Entrevistado o trio confessou que comprou a droga na boca de L (21) e S (21).

No interior da casa, armazenado apreendeu-se 144 tabletes de maconha.

Os policiais descobriram, ainda, que além de pequenas vendas a dupla embalava e distribuía por ordem de outros traficantes a droga em outros pontos de venda, recebendo voz de prisão por manter em depósito, preparar e vender maconha.

Os indiciados passaram pelo IMOL e ficarão à disposição do Juiz da Custódia.