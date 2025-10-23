WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Economia

Beneficiários com NIS final 4 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira

Programa paga R$ 108 a mais de 5 milhões de famílias

23/10/2025 09h02
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

Beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com Número de Inscrição Social (NIS) de final 4 recebem nesta quinta-feira (23) o Auxílio Gás de outubro no valor de R$ 108.

Com duração prevista até o fim de 2026, o programa beneficia 5,01 milhões de famílias . Com a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, no fim de 2022, o benefício foi mantido em 100% do preço médio do botijão de 13 kg.

O benefício é pago duas vezes a cada semestre e segue o calendário do Bolsa Família , com pagamentos até 31 de outubro, para beneficiários com NIS final 0.

Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.

Neste mês, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para o Auxílio Gás é de pouco mais de R$ 542 milhões .

Gás do Povo

Em setembro, o governo federal lançou o programa Gás do Povo , que vai gradualmente substituir o Auxílio Gás .

Em vez do benefício em dinheiro, as famílias vão retirar a recarga do botijão de gás em revendedoras credenciadas .

O novo programa pretende triplicar o número de favorecidos, alcançando cerca de 15 milhões de famílias .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Paulo Pinto/Agência Brasil Petrobras e Britto-Macelog vencem leilões portuários em São Paulo
© Mauricio de Almeida/ TV Brasil Angra 3: obra parada gera custo anual de quase R$ 1 bilhão
© Marcello Casal/Agência Brasil Beneficiários com NIS final 3 recebem Auxílio Gás nesta quarta-feira
Nioaque, MS
Atualizado às 10h05
33°
Tempo nublado Máxima: 37° - Mínima: 21°
31°

Sensação

4.17 km/h

Vento

19%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 55 minutos Ciúmes e Espiritualidade: Mulher Estrangula Companheira em Três Lagoas e Justifica Ação como 'Exorcismo'
Há 1 hora Imunização contra a poliomielite está abaixo da meta no Rio de Janeiro
Há 1 hora Vale da Celulose: base florestal em Mato Grosso do Sul deve crescer 40% até 2028
Há 1 hora Polícia Civil recaptura de condenado por homicídio ocorrido em 2017 , em Dourados
Há 2 horas Policiais civis prendem dupla durante ação contra o tráfico de drogas em Campo Grande
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência Mário Moreira e Nísia Trindade reforçam importância da imunização
2
Há 5 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal
3
Há 7 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
4
Há 7 dias Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
5
Há 6 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados