Polícia

Frigorífico em Nioaque é alvo de megaoperação por sonegar R$ 779 milhões

Grupo familiar do setor frigorífico é alvo de operação por ocultação de patrimônio e uso de “laranjas”

23/10/2025 08h51
Por: Gabriela Rufino
Operação DNA Fiscal — Foto: Divulgação/ Polícia Civil
Operação DNA Fiscal — Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Uma operação deflagrada pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) na quarta-feira (22) investiga um grupo familiar do setor frigorífico por envolvimento em um suposto esquema de sonegação fiscal de aproximadamente R$ 779 milhões em Mato Grosso do Sul. A ação, batizada de “Operação DNA Fiscal”, apura indícios de ocultação de patrimônio, uso de “laranjas” e criação de empresas de fachada.

A operação foi realizada em conjunto com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e a Secretaria de Fazenda (Sefaz/MS). Ao todo, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Nioaque, Campo Grande (MS) e Maringá (PR). Durante as diligências, foram apreendidos documentos, equipamentos eletrônicos e registros fiscais que podem comprovar a movimentação irregular de valores.

Três núcleos de atuação

De acordo com o Dracco, o grupo criminoso estruturou suas atividades em três núcleos distintos:

  • Núcleo gerencial: composto pelos verdadeiros administradores do esquema, que não apareciam formalmente nas empresas;

  • Núcleo de “interpostos” ou “laranjas”: formado por pessoas de baixo poder aquisitivo registradas como sócias para mascarar os reais proprietários;

  • Núcleo financeiro: responsável por movimentar valores em espécie e ocultar bens adquiridos com o lucro das atividades ilícitas.

Entre os investigados está o empresário Reginaldo da Silva Maia, apontado como proprietário do Frigorífico Beef Nobre. Já condenado anteriormente por lavagem de dinheiro, Maia teria continuado atuando no setor por meio de novas empresas registradas em nome de familiares.

Bloqueio de bens e continuidade das investigações

A Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros e a quebra de sigilos fiscais dos investigados. Os valores sonegados já foram inscritos na dívida ativa do Estado, e a Polícia Civil segue rastreando o patrimônio obtido de forma irregular.

As autoridades afirmam que o objetivo da operação é desarticular toda a rede empresarial usada para fraudar o fisco e garantir a recuperação dos recursos públicos desviados. O caso segue sob investigação.

