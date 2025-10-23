Policiais civis prendem condenados por tráfico de drogas

No âmbito da Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras da CGFRON/DIOP/Ministério da Justiça, policiais civis do GARRAS, localizaram um homem de 36 anos no Bairro Aero Rancho, condenado pela Justiça a 12 anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas.

Em outra ação, os policiais localizaram um homem de 42 anos no Bairro Nova Lima, condenado pela Justiça a 8 anos de prisão pelo crime de roubo.

Os dois foram encaminhados ao GARRAS, onde ficarão à disposição da justiça.