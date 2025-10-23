WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Geral

Festival reúne lideranças femininas mundiais no Rio

Atrações serão vistas entre os dias 24 e 26 próximos na Maré

23/10/2025 06h51
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Duda Dussi/Divulgação
© Duda Dussi/Divulgação

O festival Mulheres do Mundo - WOW - retorna para sua terceira edição no Rio de Janeiro entre os dias 24 e 26 próximos. O evento será no Complexo da Maré.

Cerca de 150 mulheres convidadas vão se dividir entre rodas de debate, shows, feiras de empreendedorismo e competições esportivas para discutir temas voltados à igualdade de gênero, justiça reprodutiva e questões climáticas.

A iniciativa conta com a presença confirmada de nomes do ativismo político e cultural como a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, as escritoras Conceição Evaristo e Sueli Carneiro, a pajé Japira Pataxó, a ex-ministra da Justiça francesa Christiane Taubira.

Os shows terão Fat Family , Fafá de Belém, Priscila Senna, MC Luanna , Kaê Guajajara e a cantora LGBTQIAP+ BIAB. Os ingressos para o festival estão disponíveis no site oficial do WOW. As apresentações, como todas atrações do festival, são gratuitas.

Cidade sem fronteiras

O Festival Mulheres do Mundo foi criado em 2010 pela diretora e produtora britânica Jude Kelly. Nos últimos 15 anos, passou por 23 países em seis continentes, envolvendo mais de cinco milhões de pessoas em ações que elevam a potência feminina e pensam o futuro.

O Rio de Janeiro, que recebeu as edições de 2018 e 2023, ainda é a única cidade da América Latina a sediar o festival, realizado ambas as vezes na praça Mauá, no centro da cidade. Pela primeira vez, o Mulheres do Mundo acontece nas comunidades.

A promoção é liderada pela Organização Não Governamental (ONG) Redes da Maré, que atua desde 2007 na garantia de direitos e ações voltadas para a população de mais de 140 mil pessoas que residem entre as 15 favelas do Complexo da Maré.

“Realizar um festival do porte do WOW num território de favela é afirmar a importância de olhar para a cidade de uma forma igualitária, se apropriando dos espaços sem barreiras ou fronteiras”, afirma Eliana Sousa Silva, diretora fundadora da Redes da Maré, diretora geral e curadora do Festival Mulheres do Mundo no Brasil.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Gilberto Costa

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Vale da Celulose: base florestal em Mato Grosso do Sul deve crescer 40% até 2028
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil recaptura de condenado por homicídio ocorrido em 2017 , em Dourados
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Policiais civis prendem dupla durante ação contra o tráfico de drogas em Campo Grande
Nioaque, MS
Atualizado às 10h05
33°
Tempo nublado Máxima: 37° - Mínima: 21°
31°

Sensação

4.17 km/h

Vento

19%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 54 minutos Ciúmes e Espiritualidade: Mulher Estrangula Companheira em Três Lagoas e Justifica Ação como 'Exorcismo'
Há 1 hora Imunização contra a poliomielite está abaixo da meta no Rio de Janeiro
Há 1 hora Vale da Celulose: base florestal em Mato Grosso do Sul deve crescer 40% até 2028
Há 1 hora Polícia Civil recaptura de condenado por homicídio ocorrido em 2017 , em Dourados
Há 2 horas Policiais civis prendem dupla durante ação contra o tráfico de drogas em Campo Grande
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência Mário Moreira e Nísia Trindade reforçam importância da imunização
2
Há 5 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal
3
Há 7 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
4
Há 7 dias Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
5
Há 6 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados