Polícia Militar prende homem em flagrante por furto de Coxim

Coxim (MS) – Na manhã desta quarta-feira (22), a equipe da Força Tática do 5º BPM prendeu em flagrante um homem de 35 anos por furto em um estabelecimento comercial localizado na Rua Ângelo de Souza, no bairro Jardim, em Coxim.

A guarnição foi acionada por populares que relataram o furto. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito contido por um funcionário e por um investigador da Polícia Civil, que passava pelo local no momento do ocorrido.

Segundo o relato do funcionário e as imagens do sistema de segurança, o homem foi flagrado furtando seis desodorantes da marca Rexona (150ml cada), sem efetuar o pagamento.

Diante dos fotos, o autor recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Coxim para as providências legais cabíveis.

