Estudo de Impacto de Vizinhança de empreendimento no Bairro Centro Oeste será discutido em Audiência Pública nesta sexta-feira (16)

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), convida todos os interessados para a audiência pública que será realizada amanhã, 16 de maio, às 18h, no Auditório Engenheiro Nilo Javari Barém, localizado na sede da Autarquia – Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista.

O evento terá como objetivo apresentar e discutir o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) referente ao empreendimento de uso misto com 164 unidades habitacionais e 15 unidades comerciais, localizado no lote X da Quadra 43, com frente para a Avenida dos Cafezais, esquina com a Rua Lorenzo Torres Cintas, Bairro Centro Oeste – Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA) – Processo Administrativo n. 18.740/2025-15.

Conforme o Decreto n. 15.846, de 1º de março de 2024, além da participação presencial, os cidadãos poderão acompanhar a audiência pública, ao vivo, por meio do canal do YouTube da Educação Ambiental da Planurb.

Os documentos a serem discutidos na Audiência Pública estão disponíveis na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira e no sítio eletrônico da Planurb, disponível no endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/planurb .

A Planurb reforça que a sociedade civil teve a oportunidade de contribuir com sugestões e propostas relacionadas ao EIV apresentado pelo empreendedor. Essas contribuições poderiam ser protocoladas presencialmente na sede da Autarquia, em horário comercial (7h30 às 11h e 13h às 17h30), ou enviadas para o e-mail [email protected] no período de 8 de abril a 5 de maio de 2025.



Serviço

Audiência sobre Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)

Data: 16 de maio de 2025

Horário: 18h

Local: Auditório Engenheiro Nilo Javari Barém – Planurb – Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista

Sítio eletrônico com os documentos a serem discutidos na audiência pública: www.campogrande.ms.gov.br/planurb .

Canal do YouTube: www.youtube.com/@educacaoambientalplanurbcg9987







#PraTodosVerem: Na capa do release há uma foto que mostra uma das audiências públicas promovidas pela Planurb, realizada no auditório Engenheiro Nilo Javari Barém.