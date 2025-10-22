WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Zé Teixeira trabalha por mais saúde, lazer, segurança e meio ambiente

Nesta semana, o deputado estadual Zé Teixeira levou à Assembleia Legislativa um conjunto de indicações que contemplam diferentes áreas em município...

22/10/2025 18h45
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Entulhos da antiga ponte sobre o Rio Santo Antônio, na MS-382
Entulhos da antiga ponte sobre o Rio Santo Antônio, na MS-382

Nesta semana, o deputado estadual Zé Teixeira levou à Assembleia Legislativa um conjunto de indicações que contemplam diferentes áreas em municípios de Mato Grosso do Sul. As propostas abrangem desde melhorias na saúde e no lazer em Dourados, até reforço na segurança pública em Alcinópolis e ações ambientais urgentes em Guia Lopes da Laguna. Sem negligenciar as grandes discussões, que muitas vezes ofuscam as pequenas urgências, a atuação do parlamentar mostra que também é importante cuidar do básico. 

Uma das indicações solicita ao Governo do Estado a reforma completa da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Distrito de Vila Formosa, em Dourados, incluindo a construção de duas novas salas. O pedido foi encaminhado após reivindicação da Associação de Moradores local, presidida por Edson Martins Flores. De acordo com o deputado, a obra é essencial para garantir atendimento mais eficiente, humanizado e em condições dignas, além de permitir a execução de programas de saúde preventiva e curativa em espaço adequado.

Ainda para o Distrito de Vila Formosa, Zé Teixeira apresentou indicação para viabilizar recursos destinados à revitalização da quadra do ginásio poliesportivo e da Academia ao Ar Livre. As melhorias incluem reparos no telhado do ginásio, revitalização dos equipamentos da academia e instalação de telas de proteção para preservar os espaços. A proposta busca atender uma demanda da comunidade, que utiliza os locais para atividades esportivas, recreativas e de convivência social. “Esses investimentos beneficiarão diretamente crianças, jovens, adultos e idosos, promovendo saúde, bem-estar e fortalecimento dos vínculos comunitários”, destacou o parlamentar.

Outra indicação apresentada solicita ao Governo do Estado a aquisição de um veículo utilitário para o Batalhão da Polícia Militar e a Delegacia da Polícia Civil de Alcinópolis. A demanda foi reforçada pelo pedido do vereador Fernando Nicoletti e subscrito pelos vereadores Alcir Dias e Valdeci Passarinho, presidente da Câmara Municipal, que apontam limitações na frota atual, comprometendo a agilidade no atendimento de ocorrências e operações preventivas. Segundo Zé Teixeira, a destinação do veículo será fundamental para fortalecer o combate à criminalidade e garantir mais segurança e tranquilidade à população alcinopolense.

Por fim, o deputado apresentou indicação ao Governo do Estado e à bancada federal de Mato Grosso do Sul solicitando ações urgentes para a retirada dos entulhos da antiga ponte sobre o Rio Santo Antônio, na MS-382, entre Guia Lopes da Laguna e Antônio João. A ponte desabou em 2016, após fortes chuvas, e seus restos estruturais — toneladas de concreto e ferro — ainda permanecem no leito do rio, causando danos ambientais, alteração no fluxo das águas e prejuízos à fauna, à flora e à atividade pesqueira. Apesar da construção de uma nova ponte em 2018, o problema persiste até hoje. Para o parlamentar, a solução exige ação conjunta entre Estado, município e União, dada a complexidade logística e o alto custo da operação.
 

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Durante o encontro, foram discutidas ações voltadas à segurança e à mobilidade urbana da região Hashioka se reúne com superintendente Regional do DNIT de MS e solicita melhorias para Águ
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva contra suspeito de homicídio em Naviraí
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação é a responsável por avaliar a juridicidade, legalidade e constitucionalidade das propostas CCJR aprova destinação de parte de IR devido por quem tem benefício fiscal em MS
Nioaque, MS
Atualizado às 18h05
31°
Parcialmente nublado Máxima: 37° - Mínima: 20°
30°

Sensação

5.07 km/h

Vento

31%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 54 minutos CPMI ouve ex-procurador do INSS afastado em operação sobre fraudes
Há 54 minutos Direito a 10 quilos de bagagem de mão em passagem aérea vai à Câmara
Há 54 minutos Petrobras e Britto-Macelog vencem leilões portuários em São Paulo
Há 2 horas Zé Teixeira trabalha por mais saúde, lazer, segurança e meio ambiente
Há 2 horas Projeto prevê desconto no salário de saldo negativo em banco de horas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal Até agora, 7 ministros votaram para “não manter a liminar” de Barroso
2
Há 4 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência
3
Há 6 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
4
Há 6 dias Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
5
Há 5 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados