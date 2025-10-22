Zé Teixeira trabalha por mais saúde, lazer, segurança e meio ambiente

Nesta semana, o deputado estadual Zé Teixeira levou à Assembleia Legislativa um conjunto de indicações que contemplam diferentes áreas em municípios de Mato Grosso do Sul. As propostas abrangem desde melhorias na saúde e no lazer em Dourados, até reforço na segurança pública em Alcinópolis e ações ambientais urgentes em Guia Lopes da Laguna. Sem negligenciar as grandes discussões, que muitas vezes ofuscam as pequenas urgências, a atuação do parlamentar mostra que também é importante cuidar do básico.

Uma das indicações solicita ao Governo do Estado a reforma completa da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Distrito de Vila Formosa, em Dourados, incluindo a construção de duas novas salas. O pedido foi encaminhado após reivindicação da Associação de Moradores local, presidida por Edson Martins Flores. De acordo com o deputado, a obra é essencial para garantir atendimento mais eficiente, humanizado e em condições dignas, além de permitir a execução de programas de saúde preventiva e curativa em espaço adequado.

Ainda para o Distrito de Vila Formosa, Zé Teixeira apresentou indicação para viabilizar recursos destinados à revitalização da quadra do ginásio poliesportivo e da Academia ao Ar Livre. As melhorias incluem reparos no telhado do ginásio, revitalização dos equipamentos da academia e instalação de telas de proteção para preservar os espaços. A proposta busca atender uma demanda da comunidade, que utiliza os locais para atividades esportivas, recreativas e de convivência social. “Esses investimentos beneficiarão diretamente crianças, jovens, adultos e idosos, promovendo saúde, bem-estar e fortalecimento dos vínculos comunitários”, destacou o parlamentar.

Outra indicação apresentada solicita ao Governo do Estado a aquisição de um veículo utilitário para o Batalhão da Polícia Militar e a Delegacia da Polícia Civil de Alcinópolis. A demanda foi reforçada pelo pedido do vereador Fernando Nicoletti e subscrito pelos vereadores Alcir Dias e Valdeci Passarinho, presidente da Câmara Municipal, que apontam limitações na frota atual, comprometendo a agilidade no atendimento de ocorrências e operações preventivas. Segundo Zé Teixeira, a destinação do veículo será fundamental para fortalecer o combate à criminalidade e garantir mais segurança e tranquilidade à população alcinopolense.

Por fim, o deputado apresentou indicação ao Governo do Estado e à bancada federal de Mato Grosso do Sul solicitando ações urgentes para a retirada dos entulhos da antiga ponte sobre o Rio Santo Antônio, na MS-382, entre Guia Lopes da Laguna e Antônio João. A ponte desabou em 2016, após fortes chuvas, e seus restos estruturais — toneladas de concreto e ferro — ainda permanecem no leito do rio, causando danos ambientais, alteração no fluxo das águas e prejuízos à fauna, à flora e à atividade pesqueira. Apesar da construção de uma nova ponte em 2018, o problema persiste até hoje. Para o parlamentar, a solução exige ação conjunta entre Estado, município e União, dada a complexidade logística e o alto custo da operação.

