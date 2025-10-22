WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Câmara

Projeto prevê desconto no salário de saldo negativo em banco de horas

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado

22/10/2025 18h45
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 704/25 permite desconto salarial referente a saldo negativo em banco de horas, desde que haja previsão em acordo coletivo. O texto em análise na Câmara dos Deputados altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) .

Pela proposta, esse desconto salarial será possível em decorrência de horas não trabalhadas e somente em duas situações:

  • rescisão contratual a pedido do empregado; ou
  • despedida do empregado por justa causa.

“O Tribunal Superior do Trabalho (TST) já considerou válida a negociação que permita o desconto das horas não trabalhadas”, afirmou o autor da proposta, deputado Jonas Donizette (PSB-SP). “O projeto visa à segurança jurídica”, disse.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Trabalho; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados CPMI ouve ex-procurador do INSS afastado em operação sobre fraudes
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que autoriza a Anac a requisitar força policial para deter agressor de mulher em avião
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova ampliação de lista de beneficiários de regularização de ocupações urbanas
Nioaque, MS
Atualizado às 18h05
31°
Parcialmente nublado Máxima: 37° - Mínima: 20°
30°

Sensação

5.07 km/h

Vento

31%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 55 minutos CPMI ouve ex-procurador do INSS afastado em operação sobre fraudes
Há 55 minutos Direito a 10 quilos de bagagem de mão em passagem aérea vai à Câmara
Há 55 minutos Petrobras e Britto-Macelog vencem leilões portuários em São Paulo
Há 2 horas Zé Teixeira trabalha por mais saúde, lazer, segurança e meio ambiente
Há 2 horas Projeto prevê desconto no salário de saldo negativo em banco de horas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal Até agora, 7 ministros votaram para “não manter a liminar” de Barroso
2
Há 4 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência
3
Há 6 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
4
Há 6 dias Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
5
Há 5 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados