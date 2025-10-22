Hashioka se reúne com superintendente Regional do DNIT de MS e solicita melhorias para Águ

O deputado estadual Roberto Hashioka esteve reunido na última terça-feira (21) com o superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no estado (DNIT), Euro Nunes Varanis Junior,para solicitar melhorias para o município de Água Clara.

Durante o encontro, foram discutidas ações voltadas à segurança e à mobilidade urbana da região. O parlamentar solicitou estudo de viabilidade técnica para a instalação de quebra-molas com faixa de pedestre em frente ao Hospital Auxiliadora, na BR-262 e instalação de semáforo, em frente à Panificadora Big Pão e ao Posto Água Clara, ambas a pedido do vereador Cleison Vital (PSDB).

De acordo com a solicitação do vereador, embora já exista redutor próximo ao local, a posição não atende de forma adequada o volume de veículos e pedestres que transitam em frente ao hospital. Já em relação ao semáforo, frisou sua necessidade para a segurança dos munícipes. “Além de se tratar de uma rodovia federal que corta nossa cidade, concentra grande fluxo de veículos, intensificado pelo crescimento populacional, aumento da frota municipal e movimento de empresas instaladas no entorno”, justificou.

Para o deputado, o compromisso é buscar soluções que garantam mais segurança e qualidade de vida à população. “Sabemos da importância de melhorias na sinalização e no tráfego, especialmente em áreas de grande movimentação, e estamos trabalhando junto ao DNIT e às lideranças locais para que essas demandas sejam atendidas com agilidade e responsabilidade”, afirmou.