Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva contra suspeito de homicídio em Naviraí

A Seção de Investigações Gerais (SIG) capturou na manhã desta quarta-feira (22), por volta das 10h, B.V.A., de 19 anos, suspeito de ter cometido homicídio qualificado contra J.N.S., de 53 anos, crime ocorrido em 21 de setembro de 2025, no Residencial Deputado Federal Nelson Trad, em Naviraí.

Conforme apurado durante as investigações conduzidas pela Primeira Delegacia de Polícia de Naviraí, o crime aconteceu após uma discussão entre autor e vítima. Bruno deixou o local, foi até a casa de sua namorada, onde buscou a faca usada no crime, e retornou ao condomínio, desferindo nove golpes fatais contra a vítima, principalmente na região do peito e do abdômen. O laudo necroscópico confirmou que a morte decorreu de hemorragia maciça causada por instrumento perfurocortante. Após o crime, o autor fugiu levando a arma utilizada.

Ao término das diligências, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do suspeito, cuja medida foi acolhida pela autoridade judicial, da 1ª Vara Criminal de Naviraí, que decretou a prisão preventiva, determinando sua captura imediata e recolhimento ao sistema prisional.

Na data de hoje, 22 de outubro, os investigadores da SIG localizaram o suspeito em Naviraí e cumpriram o mandado de prisão, expedido nos autos n.º 0803177-65.2025.8.12.0029. O preso foi conduzido à Primeira Delegacia de Polícia de Naviraí, onde foram realizadas as formalidades legais, sendo posteriormente encaminhado ao presídio local, onde permanecerá à disposição da Justiça.