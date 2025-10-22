WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva contra suspeito de homicídio em Naviraí

A Seção de Investigações Gerais (SIG) capturou na manhã desta quarta-feira (22), por volta das 10h, B.V.A., de 19 anos, suspeito de ter cometido ho...

22/10/2025 16h32
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Seção de Investigações Gerais (SIG) capturou na manhã desta quarta-feira (22), por volta das 10h, B.V.A., de 19 anos, suspeito de ter cometido homicídio qualificado contra J.N.S., de 53 anos, crime ocorrido em 21 de setembro de 2025, no Residencial Deputado Federal Nelson Trad, em Naviraí.

Conforme apurado durante as investigações conduzidas pela Primeira Delegacia de Polícia de Naviraí, o crime aconteceu após uma discussão entre autor e vítima. Bruno deixou o local, foi até a casa de sua namorada, onde buscou a faca usada no crime, e retornou ao condomínio, desferindo nove golpes fatais contra a vítima, principalmente na região do peito e do abdômen. O laudo necroscópico confirmou que a morte decorreu de hemorragia maciça causada por instrumento perfurocortante. Após o crime, o autor fugiu levando a arma utilizada.

Ao término das diligências, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do suspeito, cuja medida foi acolhida pela autoridade judicial, da 1ª Vara Criminal de Naviraí, que decretou a prisão preventiva, determinando sua captura imediata e recolhimento ao sistema prisional.

Na data de hoje, 22 de outubro, os investigadores da SIG localizaram o suspeito em Naviraí e cumpriram o mandado de prisão, expedido nos autos n.º 0803177-65.2025.8.12.0029. O preso foi conduzido à Primeira Delegacia de Polícia de Naviraí, onde foram realizadas as formalidades legais, sendo posteriormente encaminhado ao presídio local, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Durante o encontro, foram discutidas ações voltadas à segurança e à mobilidade urbana da região Hashioka se reúne com superintendente Regional do DNIT de MS e solicita melhorias para Águ
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação é a responsável por avaliar a juridicidade, legalidade e constitucionalidade das propostas CCJR aprova destinação de parte de IR devido por quem tem benefício fiscal em MS
Programa é exibido nos canais oficiais ou Youtube Guto Colato fala sobre trajetória e novo álbum no programa “Do Barco ao Barracão”
Nioaque, MS
Atualizado às 15h05
37°
Tempo limpo Máxima: 37° - Mínima: 20°
35°

Sensação

1.41 km/h

Vento

20%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 35 minutos Comissão aprova projeto que autoriza a Anac a requisitar força policial para deter agressor de mulher em avião
Há 35 minutos Comissão reconhece SUS como manifestação da cultura nacional
Há 35 minutos Dueire homenageia agentes comunitários de saúde e de combate a endemias
Há 2 horas Vai à Câmara mais tempo de internação de adolescente em conflito com a lei
Há 2 horas Hashioka se reúne com superintendente Regional do DNIT de MS e solicita melhorias para Águ
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal Até agora, 7 ministros votaram para “não manter a liminar” de Barroso
2
Há 4 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência
3
Há 6 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
4
Há 6 dias Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
5
Há 5 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados