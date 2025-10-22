WhatsApp

Guto Colato fala sobre trajetória e novo álbum no programa “Do Barco ao Barracão”

22/10/2025 15h27
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Programa é exibido nos canais oficiais ou Youtube
Programa é exibido nos canais oficiais ou Youtube

O músico e compositor sul-mato-grossense Guto Colato foi o convidado especial do programa “Do Barroco ao Barracão”, onde compartilhou detalhes de sua trajetória, influências e do lançamento do álbum autoral “Quintal de Casa”. Reconhecido pela versatilidade no violão brasileiro, guitarra pianística e bandolim, Guto tem se consolidado como um dos principais nomes da música instrumental de Mato Grosso do Sul.

Durante a entrevista, o artista falou sobre o processo criativo por trás do disco, composto e produzido em seu estúdio caseiro. Inspirado na poesia de Manoel de Barros, o álbum mistura sonoridades do choro, frevo, samba, bossa-nova, bolero, baião, chamamé e jazz, refletindo a diversidade e a essência de sua arte.

O músico também destacou a colaboração com grandes nomes da cena instrumental brasileira, como Michael Pipoquinha, Marco Lobo, Sandro Haick e Marcellus Anderson, ressaltando o aprendizado e a troca com artistas consagrados.

A entrevista completa está disponível no canal da TV Assembleia MS no 7.2 sinal aberto, no canal 9 da Claro NET TV, ainda no link  TV ALEMS  ou Youtube .

Nioaque, MS
