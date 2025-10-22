WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil conclui investigação e indicia homem ligado à facção criminosa, em Brasilândia

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Brasilândia, concluiu nesta quarta-feira (22) uma investigação que apurava o ...

22/10/2025 14h20
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Brasilândia, concluiu nesta quarta-feira (22) uma investigação que apurava o envolvimento de um homem com uma organização criminosa com braço forte em São Paulo-SP e ramificação nacional.

De acordo com as apurações, G.F.S., 35 anos de idade, conhecido por diversas alcunhas, dentre elas “Bugão” e com extenso histórico criminal — incluindo prisões por tráfico de drogas, furto, roubo e ameaça —, atuava de forma ativa na célula local da facção, exercendo a função de “disciplina”. Nessa posição, ele seria responsável por manter a ordem interna do grupo e repassar orientações da organização a outros integrantes e simpatizantes.

As investigações tiveram início a partir de um relatório técnico de inteligência policial que apontou o “batismo” do investigado na facção em janeiro de 2023, no município de Brasilândia. As informações foram confirmadas durante outra ocorrência, na qual o homem foi preso em flagrante por promover a facção, sendo identificado como o mandante de pichações com inscrições alusivas ao grupo criminoso em diversos pontos da cidade.

Com base nas provas reunidas, G.F.S. foi indiciado pelo crime de organização criminosa, previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013. Ele encontra-se atualmente recolhido no Presídio de Segurança Média de Três Lagoas (PSM-TL).

 

 

