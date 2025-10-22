WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Polícia Civil - MS

Polícia Civil do Mato Grosso do Sul participa do “Dia D” da Operação Nacional “Virtude” de combate a crimes contra idosos

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul está participando, nesta quarta-feira (22), do “Dia D”, da operação nacional “Virtude”, coordenada pelo Minis...

22/10/2025 12h07
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul está participando, nesta quarta-feira (22), do “Dia D”, da operação nacional “Virtude”, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o objetivo de combater crimes praticados contra pessoas idosas em todo o país. A ação, que será realizada durante todo o mês de outubro, tem como foco a verificação de denúncias e ações preventivas voltadas à proteção da população idosa.

Hoje, a operação está sendo realizada simultaneamente em todos os estados brasileiros. No Mato Grosso do Sul, todos os municípios estão participando das atividades, com equipes da Polícia Civil realizando averiguações de denúncias recebidas pelo Disque 100.

Até o momento, nenhuma denúncia foi confirmada no Estado. Em Dourados, as equipes iniciaram as atividades no início da manhã, mas até o momento não houve registros de prisões ou apreensões.

Além das medidas repressivas, estão sendo realizadas ações educativas e de orientação aos idosos. Estão sendo repassadas informações sobre os principais tipos de crimes praticados contra essa faixa etária, os canais de denúncia disponíveis e medidas de prevenção.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil conclui investigação e indicia homem ligado à facção criminosa, em Brasilândia
© Fernando Frazão/Agência Brasil Elite da Guarda Municipal que atuará armada no Rio recebe treinamento
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Operação apura esquema de sonegação com prejuízo superior a R$ 779 milhões no MS
Nioaque, MS
Atualizado às 12h05
34°
Tempo limpo Máxima: 37° - Mínima: 20°
32°

Sensação

3.35 km/h

Vento

24%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 57 minutos Polícia Civil conclui investigação e indicia homem ligado à facção criminosa, em Brasilândia
Há 57 minutos Carlos Viana destaca prisões e bloqueio de bens a partir do trabalho da CPMI do INSS
Há 2 horas Outubro será mês de conscientização da Síndrome de Rett, aprova CAS
Há 2 horas Cai de 51% para 37% uso de internet nas escolas por adolescentes
Há 2 horas Vai ao Plenário garantia de fisioterapia após cirurgia de retirada da mama
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal Até agora, 7 ministros votaram para “não manter a liminar” de Barroso
2
Há 4 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência
3
Há 6 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
4
Há 6 dias Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
5
Há 5 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados