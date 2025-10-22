Polícia Civil do Mato Grosso do Sul participa do “Dia D” da Operação Nacional “Virtude” de combate a crimes contra idosos

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul está participando, nesta quarta-feira (22), do “Dia D”, da operação nacional “Virtude”, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o objetivo de combater crimes praticados contra pessoas idosas em todo o país. A ação, que será realizada durante todo o mês de outubro, tem como foco a verificação de denúncias e ações preventivas voltadas à proteção da população idosa.

Hoje, a operação está sendo realizada simultaneamente em todos os estados brasileiros. No Mato Grosso do Sul, todos os municípios estão participando das atividades, com equipes da Polícia Civil realizando averiguações de denúncias recebidas pelo Disque 100.

Até o momento, nenhuma denúncia foi confirmada no Estado. Em Dourados, as equipes iniciaram as atividades no início da manhã, mas até o momento não houve registros de prisões ou apreensões.

Além das medidas repressivas, estão sendo realizadas ações educativas e de orientação aos idosos. Estão sendo repassadas informações sobre os principais tipos de crimes praticados contra essa faixa etária, os canais de denúncia disponíveis e medidas de prevenção.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Nenhum comentário 500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar * O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.

Mostrar mais comentários