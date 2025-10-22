Polícia Civil prende homem por latrocínio e ocultação de cadáver em Naviraí

A Seção de Investigações Gerais (SIG), com apoio da DRP Naviraí e DP de Itaquiraí, elucidou o desaparecimento de C.T.O, de 42 anos, encontrado morto após ter sido brutalmente assassinado por W.A.S.S., de 28 anos, em crime que chocou a população pela violência e frieza com que foi praticado.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu na madrugada do dia 18 de outubro, quando a vítima saiu de sua residência, no bairro Jardim Paraíso, dirigindo o veículo Renault Sandero, prata, sob o pretexto de buscar uma sobrinha do autor para levá-la a Dourados. Desde então, a vítima não foi mais vista, levando amigos e familiares a registrarem seu desaparecimento na Delegacia de Polícia.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Durante as diligências, os investigadores apuraram que o suspeito foi a última pessoa a manter contato com a vítima. Imagens de câmeras de segurança mostraram o veículo da vítima estacionando em frente à casa do suspeito por volta de 00h do dia 18, e cerca de duas horas depois, apenas uma pessoa deixou o local conduzindo o carro, sem que a vítima fosse mais vista.

As investigações avançaram rapidamente e revelaram que, na manhã seguinte ao crime, o suspeito se apresentou ao trabalho, em uma empresa em Itaquiraí, dirigindo o Sandero da vítima e afirmando ser o proprietário. Testemunhas confirmaram que o investigado utilizava o carro normalmente, oferecendo caronas a colegas e conduzindo o veículo até o local de trabalho.

Diante das contradições e das provas reunidas, quando novamente interrogado o suspeito confessou o crime, revelando detalhes da execução.

Segundo seu relato, a vítima compareceu à sua casa e se negou a emprestar-lhe o carro, o que gerou uma discussão. Tomado pela raiva, o autor golpeou duas vezes com um pedaço de madeira na nuca da vítima, o primeiro golpe pelas costas e o segundo quando a vítima já estava caída. Em seguida, arrastou o corpo até uma área de mato nos fundos da residência, próxima ao Córrego do Touro, e fugiu no veículo da vítima, que passou a utilizar normalmente nos dias seguintes.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS No dia 20 de outubro, já ciente da repercussão do desaparecimento, o autor retornou ao local e ocultou o cadáver, cobrindo-o com terra, folhas e galhos verdes para dificultar a localização. A confissão levou os investigadores ao ponto exato indicado, onde o corpo foi encontrado parcialmente enterrado. Nas proximidades, também foi localizado o pedaço de madeira de aproximadamente 1,15 metro de comprimento, utilizado como arma do crime.

O laudo de declaração de óbito constatou que a vítima morreu em razão de traumatismo cranioencefálico causado por ação contundente, confirmando a brutalidade da agressão.

O suspeito foi preso em flagrante por ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), sendo também representada pela decretação da prisão preventiva, destacando que o caso apresenta violência extrema, frieza e periculosidade acentuada, além de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. O investigado ainda foi indiciado por latrocínio (art. 157, §3º, II, do Código Penal).

O veículo da vítima e o instrumento do crime foram apreendidos e encaminhados à perícia. As imagens das câmeras de segurança e os laudos periciais integram o inquérito policial, que segue sob responsabilidade da Primeira Delegacia de Polícia de Naviraí, visando ao completo esclarecimento dos fatos e eventual participação de terceiros.