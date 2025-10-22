Mulher é presa em flagrante por feminicído de companheira em Três Lagoas

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Na tarde desta terça-feira (21), a Polícia Militar de Três Lagoas prendeu em flagrante L.R.G, de 43 anos, suspeita de matar a companheira Solene Aparecida Ferreira Correa, de 46 anos, dentro da residência onde ambas moravam. O crime ocorreu por volta das 14h30, tendo vizinhos acionado o 190 informando que uma mulher estaria ferida.

Ao chegar ao local, a equipe policial encontrou a suspeita na frente da casa, afirmando que queria se entregar por ter matado a companheira. Dentro do imóvel, a vítima foi encontrada sem vida, caída ao chão, com sinais de violência.

Em interrogatório, Laura relatou que mantinha relacionamento com Solene há cerca de dois anos, e que hoje tiveram uma discussão motivada por ciúmes e questões financeiras, que acabaram em luta corporal. Ela afirmou ter imobilizado e segurado a companheira pelo pescoço após ser atacada na mão com uma faca.

Mesmo depois de já ter retirado a faca da mão da vítima, ela continuou a esganando, pois acreditava que a vítima estava incorporada por espíritos no momento da briga e queria retirá-los.

Havia contra a suspeita medidas protetivas que foram deferidas na cidade de Campo Grande em julho do corrente ano, inclusive a suspeita usava tornozeleira eletrônica em virtude das agressões feitas contra a vítima, que chegou a fraturar o braço de Solene. Contudo, Solene veio para Três Lagoas e retornou ao convívio marital com a suspeita há dois meses.

Diante dos fatos, a delegada responsável pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Três Lagoas ratificou a prisão em flagrante de Laura Rosa Gonçalves pelo crime de feminicídio e representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

“O crime ocorreu em contexto de violência doméstica e diante da gravidade dos fatos, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública”, destacou a delegada da DAM de Três Lagoas. A residência foi periciada, a vítima encaminhada ao IMOL. Faca e celulares foram apreendidos e as investigações continuarão pela equipe da delegacia especializada.