WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Mato Grosso do Sul

MS sedia encontro nacional sobre os impactos da Reforma Tributária na tributação de heranças e doações

Especialistas e técnicos de mais de 20 estados discutem o novo papel do ITCD e os desafios da fiscalização inteligente diante da transição tributár...

22/10/2025 06h30
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Especialistas e técnicos de mais de 20 estados discutem o novo papel do ITCD e os desafios da fiscalização inteligente diante da transição tributária

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MS) e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MS), promove nos dias 23 e 24 de outubro, em Campo Grande, o I Seminário Nacional de Fiscalização do ITCD.

Realizado no Senac Hub Academy, o encontro reúne especialistas e técnicos fazendários de mais de 20 unidades da Federação, além de representantes das procuradorias estaduais, com o objetivo de fomentar a troca de boas práticas, aprimorar a inteligência fiscal e discutir os novos contornos jurídicos e operacionais do imposto, diante da Reforma Tributária.

A iniciativa conta com o apoio do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual (Sindifisco-MS), Associação dos Procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul (APREMS) e da Faculdade Insted.

O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), também conhecido em alguns estados como ITCMD, incide sobre a transferência gratuita de bens e direitos por herança ou doação.

Com o avanço da Reforma Tributária e o Projeto de Lei Complementar nº 108/2024, que redefine a sistemática do tributo e reforça sua importância como fonte de receita para os estados, a discussão sobre o ITCD ganha dimensão estratégica.

“O momento é de aprimorar a gestão tributária e garantir segurança jurídica na aplicação do ITCD, especialmente diante das novas competências e instrumentos que surgem com a reforma”, destaca o secretário de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Flávio César Mendes de Oliveira, que também preside o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do DF (Comsefaz) e o Comitê Gestor do IBS.

Entre diversos outros nomes de destaque, o evento contará com a presença de Daniel Loria, ex-diretor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, que coordenou grupos técnicos responsáveis pela regulamentação da reforma sobre o consumo.

Referência nacional em planejamento tributário internacional e tributação de estruturas patrimoniais, Loria abordará em sua palestra os limites entre o planejamento lícito e a evasão fiscal no âmbito do ITCD, um tema de crescente interesse dos fiscos estaduais diante da expansão de estruturas complexas como trusts, fundações e PICs (private investment companies).

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A programação inclui ainda painéis sobre:

  • Planejamento tributário e estruturas internacionais;
  • Avaliação de empresas e imóveis;
  • Uso de tecnologias e dados na seleção de alvos fiscais;
  • Impactos jurídicos e legislativos do PLP 108, com participação da Procuradoria-Geral do Estado de MS.

“Mato Grosso do Sul mais uma vez se coloca na vanguarda das discussões sobre tributação e modernização fiscal. O seminário reflete o compromisso do Estado com uma gestão fazendária técnica, colaborativa e preparada para os desafios do novo modelo tributário nacional”, pontua o secretário Flávio César.

Além de debater aspectos técnicos e jurídicos, o seminário reforça o papel dos estados na construção de uma administração tributária moderna, digital e orientada por dados, em sintonia com os princípios de transparência, equidade e eficiência fiscal.

O evento simboliza o esforço conjunto das administrações estaduais em aperfeiçoar mecanismos de arrecadação e controle, contribuindo para a sustentabilidade financeira dos entes federativos e a efetividade das políticas públicas.

A programação completa pode ser conferida no portal da Escola de Governo de Mato Grosso do Sul:
https://www.cursos.ms.gov.br/EscolaGov/Home/DetalhesEvento/3692

Comunicação Sefaz
Foto: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil Rio registra madrugada mais fria da década em outubro
Mara Caseiro acompanha entregas e articula avanços em cinco municípios de MS
Câmara afirmou que os profissionais do SUAS têm a missão de acolher, orientar e reconstruir histórias, e que valorizá-los significa fortalecer toda a rede de proteção social. Assembleia cria Frente Parlamentar pela Valorização dos Trabalhadores do SUAS
Nioaque, MS
Atualizado às 05h05
20°
Tempo limpo Máxima: 37° - Mínima: 20°
19°

Sensação

3.44 km/h

Vento

40%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 42 minutos LGBTQIA+: encontro defende políticas púbicas para combater violência
Há 42 minutos Beneficiários com NIS final 3 recebem Auxílio Gás nesta quarta-feira
Há 42 minutos Equoterapia em Mato Grosso do Sul une saúde, inclusão e reabilitação para pessoas com deficiência
Há 2 horas MS sedia encontro nacional sobre os impactos da Reforma Tributária na tributação de heranças e doações
Há 2 horas 3ª Corrida dos Poderes: entrega de kits e palestras preparam participantes para a competição deste sábado
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal Até agora, 7 ministros votaram para “não manter a liminar” de Barroso
2
Há 4 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência
3
Há 6 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
4
Há 6 dias Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
5
Há 4 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados