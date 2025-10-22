3ª Corrida dos Poderes: entrega de kits e palestras preparam participantes para a competição deste sábado

A entrega dos kits da 3ª Corrida dos Poderes começou terça-feira (21) das 10h às 20h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande. A retirada segue também nesta quarta-feira (22), das 9h às 20h. O evento acontece neste sábado (25), a partir das 15h.

Cada kit inclui uma camiseta de tecido tecnológico e o número de peito, item de uso obrigatório e intransferível. Os participantes inscritos nas provas de 5 km e 10 km recebem ainda o chip de cronometragem, que registra o tempo oficial de prova.

Além da retirada dos kits, a programação de quarta-feira (22) contará com palestras temáticas sobre corrida e qualidade de vida:

17h:Entre Jogos e Jornadas, com Mazão Ramires

17h50:Mentalidade de Corredor, com Ingrid Ximenez

18h50:Cérebro Inflamado: como a alimentação e o sedentarismo afetam o seu humor e produtividade, com Dra. Patricia Supimpa

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, destacou que a Corrida dos Poderes nasceu com o propósito de incentivar os servidores públicos a adotarem hábitos mais saudáveis e que esse objetivo vem sendo atingido com sucesso.

“A ideia da Corrida dos Poderes surgiu para tirar o servidor do sedentarismo. A primeira edição foi criada justamente para celebrar o Dia do Servidor Público, há dois anos. O sucesso foi tão grande, com muitos pedidos de novas vagas, que realizamos a segunda edição no ano passado. Nela, trouxemos novidades: incluímos a Corrida Kids e o projeto Pernas Solidárias. Desde então, o evento se consolidou como um momento de saúde, movimento, confraternização e também de solidariedade”, explicou Mônica.

A primeira-dama também ressaltou a importância das palestras que integram a programação desta edição:

“Amanhã teremos palestras com três convidados do mundo da corrida, que vão compartilhar experiências, dar dicas e inspirar quem já pratica ou deseja começar a participar dessa modalidade esportiva”, acrescentou.

A coordenadora do evento, Kassilene Cardadeiro, destacou o crescimento do evento e a ampliação de público nesta terceira edição.

“Estamos muito animados. A prova cresceu quase 14% este ano. Além da Corrida Kids, teremos também a participação da terceira idade. No segundo dia de entrega dos kits, incluímos as palestras para oferecer conteúdo de qualidade ao servidor. Nosso propósito é incentivar a criação de um hábito permanente de atividade física, não apenas promover um evento pontual”, enfatizou.

Entre os participantes está Luciana Nogueira Rodrigues, de 44 anos, servidora da SEAD (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), que participa pela terceira vez da corrida.

“Na primeira vez participei da caminhada. Depois, me senti motivada a correr e agora vou fazer o percurso de 5 km novamente. Além de melhorar a saúde, a corrida eleva nossa autoestima e bem-estar, o que nos incentiva a manter uma rotina mais ativa. Lá na SEAD, temos um grupo que se reúne semanalmente para caminhadas e exercícios, e isso tem feito muita diferença”, contou.

A Corrida dos Poderes é uma iniciativa da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS), com organização da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e apoio do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário, do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), da Defensoria Pública e do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado).

Serviço

3ª Corrida dos Poderes

Sábado:25 de outubro de 2025, a partir das 15h.

Horário da largada:17h10.

Assembleia Legislativa de MS (estacionamento).

Av. Des. José Nunes da Cunha s/n.

Parque dos Poderes – Campo Grande | MS.

Programação

15h00 – Abertura da Arena

16h00 – Corrida Kids

17h10 – Largada Pernas Solidária

17h15 – Largada Corrida 5 km e 10 km

17h20 – Largada Caminhada

18h50 – Premiação

19h15 – Show Chicão Castro e Banda

Para mais informações acesse o site oficial da Corrida dos Poderes: https://corridadospoderes.ms.gov.br/

Comunicação Setesc

Fotos: Ricardo Gomes/Setesc