Com 23 medalhas, delegação de Mato Grosso do Sul encerra o segundo bloco dos JEB’s em Uberlândia

Entre os dias 5 e 28 de outubro, a cidade de Uberlândia (MG) é a sede dos JEB’s (Jogos Escolares Brasileiros), uma das maiores competições estudantis do país. O evento reúne estudantes-atletas de 12 a 14 anos de todos os estados do Brasil, promovendo o esporte escolar e o intercâmbio entre jovens talentos. A delegação sul-mato-grossense é composta por 194 integrantes, entre atletas, técnicos e dirigentes, representando 25 municípios do estado.
O segundo bloco de competições dos Jogos Escolares Brasileiros foi um verdadeiro sucesso, rendendo à equipe de Mato Grosso do Sul 23 medalhas, sendo 5 de ouro, 10 de prata e 8 de bronze. As modalidades disputadas nesta etapa foram atletismo, ciclismo, ginástica rítmica, taekwondo e judô.
A participação do estado é coordenada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), reforçando o compromisso com o incentivo ao esporte de base e ao desenvolvimento dos jovens atletas. Para o terceiro e último bloco de competições, seguem as modalidades de basquetebol, ginástica artística, karatê, wrestling, handebol e xadrez.
Entre os destaques está a atleta Eliza Raquel, de 14 anos, que mostrou a força do atletismo sul-mato-grossense. Eliza disputou a prova de lançamento do disco e garantiu a medalha de prata na série ouro da competição.
“No ano passado eu não tinha passado nem dos Jogos Escolares, e agora depois de muito treino, muito suor para conquistar onde eu estou agora, além desse brasileiro de Uberlândia, provavelmente semana que vem eu já vou para o Sub 16, brasileiro Sub 16, que vai ser em João Pessoa”, frisa a estudante-atleta.
Quando questionada sobre o que teria motivado essa melhora repentina, ela afirmou: “rotina de treino e muito trabalho mental, que sem mente você não conquista nada. O nervosismo toma conta de você. Eu me sinto orgulhosa e também eu só agradeço pelos treinos todos os dias. Eu sei que dói, eu sei que às vezes eu falo, ai, me dá preguiça, mas é só ser focada, ter determinação”.
No ciclismo, o estado também teve excelente desempenho. A ciclista Emanuelly Fernandes de Amorim, de 12 anos, participou pela primeira vez dos Jogos Escolares Brasileiros e já conquistou a medalha de prata na série ouro. Seu colega Kalebe Eduardo também se destacou, garantindo a medalha de bronze na prova por pontos, na mesma categoria.
“Essa prova foi muito incrível porque um dos meus pontos fortes é a resistência e um dos sprints também foi muito bom, e eu achei muito legal porque eu consegui trabalhar em equipe com uma das participantes do primeiro lugar mesmo não aguentando os sprints dela”, finalizou.
Quadro de Medalhas (Bloco 2)
Ciclismo
Série Ouro
Prata – Emanuelly Fernandes (Prova por pontos sprint – 12 pontos)
Bronze – Kalebe Eduardo (Contrarrelógio)
Série Prata
Prata – Emanuelly Fernandes (Contrarrelógio)
Ciclismo Virtual
Série Prata
Prata – Kalebe Eduardo
Judô
Série Ouro
Prata – Luca Alexandre (–53 kg)
Prata – Eduarda Almeida (+64 kg)
Bronze – Luiz Silva (–36 kg)
Bronze – Sophia de Oliveira Bastos (–53 kg)
Bronze – Lhaissa Gonçalles (–64 kg)
Série Prata
Ouro – Murillo Motta (–64 kg)
Prata – Davi Kohatsu (–40 kg)
Prata – Maria Eduarda Alexandre (–48 kg)
Bronze – Davi Santos (–48 kg – leve)
Série Bronze
Ouro – Juan Gonçalves (–44 kg)
Bronze – Laura Giacobbo (–58 kg – médio)
Atletismo
Série Ouro
Ouro – Janaína de Lima Colman (Lançamento do martelo)
Prata – Eliza Rachel (Lançamento do disco)
Série Prata
Ouro – Saymonn Isael Lima da Silva (150 m)
Bronze – Ana Carolina Souza (150 m)
Série Bronze
Ouro – Wanderson Vasques (Lançamento do dardo)
Prata – Taibeson Gonçalves Vasque (Lançamento do disco)
Ginástica Rítmica
Série Prata
Prata – Júlia Mari (individual massas)
Taekwondo
Série Ouro
Bronze – Júlia Fernandes Pereira – (até 59kg)
