Com 23 medalhas, delegação de Mato Grosso do Sul encerra o segundo bloco dos JEB’s em Uberlândia

Entre os dias 5 e 28 de outubro, a cidade de Uberlândia (MG) é a sede dos JEB’s (Jogos Escolares Brasileiros), uma das maiores competições estudantis do país. O evento reúne estudantes-atletas de 12 a 14 anos de todos os estados do Brasil, promovendo o esporte escolar e o intercâmbio entre jovens talentos. A delegação sul-mato-grossense é composta por 194 integrantes, entre atletas, técnicos e dirigentes, representando 25 municípios do estado.

O segundo bloco de competições dos Jogos Escolares Brasileiros foi um verdadeiro sucesso, rendendo à equipe de Mato Grosso do Sul 23 medalhas, sendo 5 de ouro, 10 de prata e 8 de bronze. As modalidades disputadas nesta etapa foram atletismo, ciclismo, ginástica rítmica, taekwondo e judô.

A participação do estado é coordenada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), reforçando o compromisso com o incentivo ao esporte de base e ao desenvolvimento dos jovens atletas. Para o terceiro e último bloco de competições, seguem as modalidades de basquetebol, ginástica artística, karatê, wrestling, handebol e xadrez.

Entre os destaques está a atleta Eliza Raquel, de 14 anos, que mostrou a força do atletismo sul-mato-grossense. Eliza disputou a prova de lançamento do disco e garantiu a medalha de prata na série ouro da competição.

“No ano passado eu não tinha passado nem dos Jogos Escolares, e agora depois de muito treino, muito suor para conquistar onde eu estou agora, além desse brasileiro de Uberlândia, provavelmente semana que vem eu já vou para o Sub 16, brasileiro Sub 16, que vai ser em João Pessoa”, frisa a estudante-atleta.

Quando questionada sobre o que teria motivado essa melhora repentina, ela afirmou: “rotina de treino e muito trabalho mental, que sem mente você não conquista nada. O nervosismo toma conta de você. Eu me sinto orgulhosa e também eu só agradeço pelos treinos todos os dias. Eu sei que dói, eu sei que às vezes eu falo, ai, me dá preguiça, mas é só ser focada, ter determinação”.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

No ciclismo, o estado também teve excelente desempenho. A ciclista Emanuelly Fernandes de Amorim, de 12 anos, participou pela primeira vez dos Jogos Escolares Brasileiros e já conquistou a medalha de prata na série ouro. Seu colega Kalebe Eduardo também se destacou, garantindo a medalha de bronze na prova por pontos, na mesma categoria.

“Essa prova foi muito incrível porque um dos meus pontos fortes é a resistência e um dos sprints também foi muito bom, e eu achei muito legal porque eu consegui trabalhar em equipe com uma das participantes do primeiro lugar mesmo não aguentando os sprints dela”, finalizou.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Quadro de Medalhas (Bloco 2)

Ciclismo

Série Ouro

Prata – Emanuelly Fernandes (Prova por pontos sprint – 12 pontos)

Bronze – Kalebe Eduardo (Contrarrelógio)

Série Prata

Prata – Emanuelly Fernandes (Contrarrelógio)

Ciclismo Virtual

Série Prata

Prata – Kalebe Eduardo

Judô

Série Ouro

Prata – Luca Alexandre (–53 kg)

Prata – Eduarda Almeida (+64 kg)

Bronze – Luiz Silva (–36 kg)

Bronze – Sophia de Oliveira Bastos (–53 kg)

Bronze – Lhaissa Gonçalles (–64 kg)

Série Prata

Ouro – Murillo Motta (–64 kg)

Prata – Davi Kohatsu (–40 kg)

Prata – Maria Eduarda Alexandre (–48 kg)

Bronze – Davi Santos (–48 kg – leve)

Série Bronze

Ouro – Juan Gonçalves (–44 kg)

Bronze – Laura Giacobbo (–58 kg – médio)

Atletismo

Série Ouro

Ouro – Janaína de Lima Colman (Lançamento do martelo)

Prata – Eliza Rachel (Lançamento do disco)

Série Prata

Ouro – Saymonn Isael Lima da Silva (150 m)

Bronze – Ana Carolina Souza (150 m)

Série Bronze

Ouro – Wanderson Vasques (Lançamento do dardo)

Prata – Taibeson Gonçalves Vasque (Lançamento do disco)

Ginástica Rítmica

Série Prata

Prata – Júlia Mari (individual massas)

Taekwondo

Série Ouro

Bronze – Júlia Fernandes Pereira – (até 59kg)

Texto e fotos: Bel Manvailer, Comunicação Setesc