Rio registra madrugada mais fria da década em outubro

A cidade do Rio de Janeiro amanheceu nesta terça-feira (21) com temperaturas bem abaixo do que os cariocas estão acostumados nesta época do ano. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a temperatura mínima registrada nesta madrugada foi de 11,3°C às 3h25 na estação Alto da Boa Vista. Essa é considerada a menor temperatura da década para o mês de outubro em toda a série histórica do órgão de meteorologia da prefeitura do Rio, que começou a medição em 2014.

A aproximação e passagem de uma frente fria continental que esteve na cidade no último final de semana contribuíram para o declínio das temperaturas durante as últimas duas madrugadas, assim como o transporte de umidade.

A meteorologista Mayara Villela, do Sistema Alerta Rio, explica que ventos úmidos vindos do oceano, associados ao posicionamento de um sistema de alta pressão, influenciaram o tempo na cidade do Rio contribuindo para a queda das temperaturas. No entanto, não é algo atípico durante a primavera.

“A primavera é uma estação de transição que apresenta algumas características parecidas com a do inverno ainda neste início e ganhando características de verão mais pro final. Nela, os dias vão ficando mais longos e as noites mais curtas, em relação ao inverno. Ainda há entrada de frentes frias que podem derrubar as temperaturas, além de dias quentes e pancadas de chuva no fim do dia”, explicou Mayara.

A partir desta quarta-feira (22), as temperaturas mínimas devem apresentar uma leve elevação, com redução de nebulosidade durante os dias e temperaturas máximas variando entre 27°C e 30°C.







