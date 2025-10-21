Mara Caseiro acompanha entregas e articula avanços em cinco municípios de MS

Mara Caseiro acompanha entregas e articula avanços em cinco municípios de Mato Grosso do Sul

Em um único dia de agenda intensa, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) percorreu cinco municípios de Mato Grosso do Sul — Angélica, Ivinhema, Novo Horizonte do Sul, Glória de Dourados e Deodápolis — para acompanhar a entrega de obras e melhorias estruturais que impactam diretamente a vida da população. As visitas ocorreram na sexta-feira (17) e contaram com a presença do governador Eduardo Riedel, além de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças políticas locais.

Em Angélica, administrada pelo prefeito Edinho Cassuci, Mara Caseiro participou da entrega das obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nas avenidas Francisco Marcolino da Costa e Maria Cândida, e nas ruas Independência e Pedro Persson, no distrito de Ipezal — um investimento de cerca de R$ 1,4 milhão, executado pela Agesul.

No município de Ivinhema, sob a gestão do prefeito Juliano Ferro, foram inauguradas obras de restauração de pavimento em diversos bairros, controle e recuperação de erosões, pavimentação asfáltica, drenagem e a construção de três pontes de concreto sobre o Córrego Santa Rosa, com investimentos que somam mais de R$ 3,5 milhões, além de outras ações na área de saneamento, que chegam a R$ 30 milhões.

Em Novo Horizonte do Sul, com administração do prefeito Aldenir Barbosa “Guga”, a deputada acompanhou a entrega de uma ponte de concreto sobre o Rio Guirá, da reforma com acessibilidade da Escola Estadual Dorcelina e de melhorias na estação de tratamento de esgoto, dentro de um pacote de obras que ultrapassa R$ 70 milhões em infraestrutura, educação e saneamento.

Em Glória de Dourados, comandada pelo prefeito Júlio Buguelo, as obras entregues incluíram a reforma e ampliação da Escola Estadual Vânia Medeiros Lopes, com investimento de R$ 7,2 milhões, e a pavimentação e drenagem de águas pluviais na Vila Industrial, orçada em R$ 1,9 milhão, totalizando mais de R$ 9 milhões em melhorias para o município.

Encerrando a agenda, em Deodápolis, administrada pelo prefeito Jean Gomes, foram entregues obras de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e a nova ponte sobre o Córrego Iretã, com um conjunto de investimentos próximos a R$ 10 milhões.

Mara Caseiro destacou que o objetivo dessas visitas é acompanhar de perto os resultados dos investimentos e fortalecer a interlocução entre as prefeituras e o Governo do Estado, garantindo que as demandas municipais sejam transformadas em ações concretas.

Para ela, o trabalho parlamentar vai além da atuação legislativa: “é preciso que o mandato esteja presente, ouvindo prefeitos e a comunidade, para que possamos articular junto ao governo estadual as obras que de fato trarão resultados”.