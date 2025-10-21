WhatsApp

Assembleia cria Frente Parlamentar pela Valorização dos Trabalhadores do SUAS

Nesta terça-feira (21/10), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul oficializou a criação da Frente Parlamentar pela Valorização dos Trabalha...

21/10/2025 22h46
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Câmara afirmou que os profissionais do SUAS têm a missão de acolher, orientar e reconstruir histórias, e que valorizá-los significa fortalecer toda a rede de proteção social.
Nesta terça-feira (21/10), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul oficializou a criação da Frente Parlamentar pela Valorização dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), proposta pelo deputado Renato Câmara (MDB). O novo grupo tem como foco fortalecer políticas públicas voltadas à valorização, qualificação e melhoria das condições de trabalho dos profissionais que atuam na assistência social em todo o Estado.

A frente será coordenada pelo deputado Renato e reunirá parlamentares, representantes governamentais e entidades da sociedade civil ligadas ao setor. Entre seus principais objetivos estão a realização de debates, audiências e seminários para discutir planos de carreira, parâmetros salariais, capacitação continuada e políticas de saúde mental voltadas aos trabalhadores do SUAS.

Renato destacou que está convidando os demais parlamentares a participarem da frente, reforçando que a valorização dos profissionais da assistência social depende do engajamento coletivo do Legislativo. “Os profissionais do SUAS são responsáveis por acolher, orientar e reconstruir histórias. Valorizá-los é fortalecer toda a rede de proteção social. O que queremos é garantir a esses trabalhadores o reconhecimento, a estrutura e a formação que merecem”, afirmou Câmara.

O requerimento apresentado pelo parlamentar também prevê ações voltadas à melhoria da infraestrutura dos equipamentos públicos e à criação de políticas que garantam ambientes de trabalho mais seguros e dignos, especialmente nos territórios de maior vulnerabilidade.

Vice-presidente da Assembleia Legislativa, Renato Câmara tem atuação marcada pela defesa das políticas sociais, da pessoa idosa e pela valorização dos servidores públicos, reforçando seu compromisso com o fortalecimento das redes de cuidado e proteção em Mato Grosso do Sul.

