Projeto reconhece utilidade pública para associação de agentes ambientais

O deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, apresentou nesta terça-feira (21) um Projeto de Lei que declara de Utilidade Pública Estadual a Associação dos Agentes Ecológicos de Dourados (Agecold). A proposta reconhece oficialmente o trabalho da entidade, que há mais de duas décadas atua na coleta e processamento de resíduos recicláveis no município.

“A gestão eficiente dos resíduos recicláveis, da coleta seletiva até a comercialização, promove sustentabilidade, reduz impactos ambientais, gera empregos e melhora a qualidade de vida nas cidades”, justificou o parlamentar ao destacar a relevância da Agecold para o desenvolvimento socioambiental da região.

Fundada em 2001 como cooperativa, a Agecold é uma instituição civil sem fins lucrativos, com sede própria e atuação contínua. Seu objetivo é promover a coleta seletiva, triagem, classificação, processamento e comercialização de materiais recicláveis, contribuindo diretamente para a cadeia produtiva da reciclagem. A iniciativa ajuda a prolongar a vida útil dos aterros sanitários e a reduzir a extração de matérias-primas.

A associação integra o projeto “Recolhe, Recicla”, que mobiliza parcerias entre empresas públicas e privadas, além de catadores cadastrados, para ampliar a coleta de resíduos em residências e estabelecimentos comerciais. Após a triagem, os materiais como plástico, papelão e metal são encaminhados para reaproveitamento nas indústrias.

Além do impacto ambiental positivo, a Agecold promove inclusão social ao oferecer trabalho e renda a agentes ecológicos, valorizando o papel dos catadores e conscientizando a população sobre a importância da redução de resíduos. Conforme a justificativa do projeto, a entidade cumpre todos os requisitos legais previstos na Lei Estadual nº 3.498/2008 e já é reconhecida como de Utilidade Pública pelo município de Dourados desde 2009.