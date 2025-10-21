WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Deputado Roberto Hashioka solicita melhorias para o município de Inocência

Durante sessão ordinária desta terça-feira, 21, da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) apresentou duas indi...

21/10/2025 20h36
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
As demandas foram apresentadas durante sessão ordinária desta terça-feira, 21, da Assembleia Legislativa
As demandas foram apresentadas durante sessão ordinária desta terça-feira, 21, da Assembleia Legislativa

Durante sessão ordinária desta terça-feira, 21, da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) apresentou duas indicações em que solicita melhorias para o município de Inocência. As demandas atendem ao requerimento do vereador inocenciense Gabriel Leal de Melo (Novo).

A primeira indicação, encaminhada ao secretário de estado de infraestrutura e logística, Guilherme Alcântara, e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Mauro Azambuja Rondon Flores, solicita, em regime de urgência, estudo de viabilidade técnica para a construção de uma ciclovia com iluminação na rodovia MS-112, no trecho entre o entroncamento com a MS-377 e a MS-240 até a avenida Três Lagoas, em uma extensão aproximada de seis quilômetros.

Conforme justificativa, houve um significativo crescimento populacional em Inocência, após a instalação da empresa Arauco Celulose do Brasil. Próximo à MS-112, foram construídos alojamentos para abrigar os trabalhadores, e o deslocamento diário desses funcionários até o centro da cidade, que é normalmente feito utilizando bicicletas, aumentou expressivamente, ocasionando riscos de acidentes e transtornos. “Uma ciclovia garantirá mais segurança àqueles que por lá passam diariamente”, destacou Hashioka.

O segundo pedido se refere à manutenção na rede elétrica no município, em função das constantes quedas e interrupções em diversos bairros de Inocência. Também em caráter de urgência, a indicação foi encaminhada ao diretor-presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agems), Carlos Alberto de Assis, e ao diretor-presidente da Energisa de Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto dos Santos.

“As falhas no fornecimento de energia têm gerado inúmeros transtornos à comunidade, comprometendo as atividades domésticas, o funcionamento do comércio, das escolas, dos serviços de saúde, da segurança e da própria administração pública”, explicou o parlamentar.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rovena Rosa/Agência Brasil Após falha, Linha 4-Amarela do Metrô de SP volta a funcionar
Projeto reconhece utilidade pública para associação de agentes ambientais
Zé Teixeira reivindica instalação de redutores de velocidade em três municípios
Nioaque, MS
Atualizado às 19h05
24°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 17°
24°

Sensação

3.48 km/h

Vento

40%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 24 minutos Após falha, Linha 4-Amarela do Metrô de SP volta a funcionar
Há 24 minutos Projeto reserva assento para pessoas com obesidade mórbida em ônibus e aviões
Há 24 minutos CSP aprova idade máxima de 35 anos para novos bombeiros e PMs
Há 2 horas CRE: assinatura de acordo do Mercosul e União Europeia é esperada para dezembro
Há 2 horas Projeto reconhece utilidade pública para associação de agentes ambientais
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal Até agora, 7 ministros votaram para “não manter a liminar” de Barroso
2
Há 3 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência
3
Há 5 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
4
Há 5 dias Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
5
Há 4 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados