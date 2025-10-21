Deputado Roberto Hashioka solicita melhorias para o município de Inocência

Durante sessão ordinária desta terça-feira, 21, da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) apresentou duas indicações em que solicita melhorias para o município de Inocência. As demandas atendem ao requerimento do vereador inocenciense Gabriel Leal de Melo (Novo).

A primeira indicação, encaminhada ao secretário de estado de infraestrutura e logística, Guilherme Alcântara, e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Mauro Azambuja Rondon Flores, solicita, em regime de urgência, estudo de viabilidade técnica para a construção de uma ciclovia com iluminação na rodovia MS-112, no trecho entre o entroncamento com a MS-377 e a MS-240 até a avenida Três Lagoas, em uma extensão aproximada de seis quilômetros.

Conforme justificativa, houve um significativo crescimento populacional em Inocência, após a instalação da empresa Arauco Celulose do Brasil. Próximo à MS-112, foram construídos alojamentos para abrigar os trabalhadores, e o deslocamento diário desses funcionários até o centro da cidade, que é normalmente feito utilizando bicicletas, aumentou expressivamente, ocasionando riscos de acidentes e transtornos. “Uma ciclovia garantirá mais segurança àqueles que por lá passam diariamente”, destacou Hashioka.

O segundo pedido se refere à manutenção na rede elétrica no município, em função das constantes quedas e interrupções em diversos bairros de Inocência. Também em caráter de urgência, a indicação foi encaminhada ao diretor-presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agems), Carlos Alberto de Assis, e ao diretor-presidente da Energisa de Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto dos Santos.

“As falhas no fornecimento de energia têm gerado inúmeros transtornos à comunidade, comprometendo as atividades domésticas, o funcionamento do comércio, das escolas, dos serviços de saúde, da segurança e da própria administração pública”, explicou o parlamentar.