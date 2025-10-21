WhatsApp

Legislativo - MS

Zé Teixeira reivindica instalação de redutores de velocidade em três municípios

A instalação de um redutor de velocidade pode parecer um incômodo para quem está dirigindo, especialmente em vias rápidas. Mas para quem vive nas p...

21/10/2025 19h31
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

A instalação de um redutor de velocidade pode parecer um incômodo para quem está dirigindo, especialmente em vias rápidas. Mas para quem vive nas proximidades, lombadas ou faixas elevadas são uma ferramenta essencial de segurança. Pensando nisso, o deputado estadual Zé Teixeira apresentou nesta terça-feira (21) indicações solicitando a instalação destes equipamentos em Nova Andradina, Dourados e Campo Grande. “A nossa intenção é reduzir a velocidade dos veículos em áreas com travessia de pedestres, proteger crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida”, assinalou o parlamentar.

A primeira indicação foi direcionada ao quilômetro 113 da Rodovia BR-267, no município de Nova Andradina. A solicitação, encaminhada ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, e ao superintendente regional do DNIT, Euro Nunes Varanis Júnior, atende a uma demanda dos moradores locais, que relatam alto número de acidentes e risco constante para pedestres e condutores. O trecho é considerado estratégico para o tráfego regional, com grande movimentação de trabalhadores rurais e moradores das proximidades. Segundo o deputado, a instalação de uma lombada eletrônica é uma medida urgente para coibir acidentes e preservar vidas.

A segunda indicação refere-se à BR-276, nas proximidades dos quilômetros 90 e 91, na entrada do Guanandi, entre o distrito de Indápolis (Dourados) e o município de Deodápolis. A solicitação foi apresentada por lideranças locais, por meio do vereador douradense Silas Zanata, e destaca o elevado índice de acidentes na região. O trecho é marcado por intenso tráfego de veículos de pequeno e grande porte, especialmente durante o escoamento de safra, o que aumenta os riscos de colisões e atropelamentos. A via está em obras de recapeamento, o que, segundo Zé Teixeira, facilita a instalação do equipamento de forma ágil e eficiente.

A terceira indicação foi encaminhada à prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e ao secretário municipal de Infraestrutura, Marcelo Miglioli. O pedido é pela instalação de um quebra-molas na Avenida Ana Rosa Castilho Ocampo, na altura do número 568, no bairro Jardim Montevidéu. A via tornou-se rota alternativa para o acesso ao Anel Rodoviário, o que aumentou significativamente o fluxo de veículos. Com isso, moradores enfrentam dificuldades para atravessar a avenida, especialmente em uma área com comércio local, como pastelarias, mercados e padarias. A medida busca restabelecer a segurança viária e atender a uma reivindicação da comunidade.
 

