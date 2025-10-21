Corrida dos Poderes: 3ª Edição, com Corrida Kids, prêmios e show, é esse sábado

Sábado, 25 de outubro, ocorre a 3ª Edição da Corrida dos Poderes, em alusão ao Dia do Servidor Público, com início às 15h na rampa de acesso à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Com shows culturais e premiações, um total de 4.200 inscrições foram disponibilizadas para os percursos da Corrida Kids (crianças de 3 a 13 anos), caminhada de 3km , corrida de 5km e corrida de 10km .

Entrega de kits

Nesta terça-feira (21), o presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP), reforçou durante a sessão plenária que hoje é o primeiro dia da retirada dos kits para a Corrida, das 10h às 20h, com continuidade amanhã (22), das 9h às 20h, ambos dias no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, com a entrega solidária de um brinquedo novo ou usado em bom estado de conservação, que será doado para a Campanha de Natal 2025.

“Quero reforçar o convite que a corrida ocorre aqui na rampa principal da ALEMS, cheguem cedo, tragam a família, terá área de food truck, show do Chicão Castro, portanto chegar com antecedência e lembrando que hoje começa a retirada dos kits, lá no Rubens Gil de Camilo e é obrigatória a entrega de um brinquedo por inscrição”, ressaltou o presidente.

Palestras ocorrem amanhã na continuação

da retirada dos kits

Ainda durante a entrega dos kits, na quarta-feira (22), três palestras estão previstas (veja no banner) – as inscrições podem ser realizadas clicando aqui . Uma coletiva de imprensa foi realizada com as idealizadoras do evento: Mônica Riedel (1ª dama do Estado), Kátia Claro (advogada, esposa do presidente Gerson Claro) e Kassilene Cardadeiro, quem comanda a organização do evento, que é uma realização dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, junto à Fundação de Esportes e à Federação de Atletismo.

“Estou muito feliz com a 3ª Edição. Começamos pensando em ser um estímulo às pessoas para saírem do sedentarismo, por ser um esporte democrático, você pode colocar qualquer roupa ou tênis e sair se movimentar, e vendo essa empolgação tenho certeza que será um sucesso”, disse Mônica Riedel.

Katia Claro falou que o espírito que a Corrida quer “imprimir é a solidariedade, a inclusão e ser uma grande festa para comemorar o Dia do Servidor Público”. Da mesma forma, Kassilene ressaltou o crescimento do número de inscritos. “E ainda vimos vários casos de servidores que se transformaram e começaram a correr frequentemente por conta do evento”, comemorou.

A participação é gratuita e o público esperado para esta edição é de cerca de 8 mil pessoas. Uma reunião sobre a logística do evento já foi realizada para garantir a segurança e conforto de todos – reveja aqui .

Retirada ocorre no Centro de Covenções Rubens Gil de Camilo.

Foto: Gustavo Del Pino

Serviço

3ª Corrida dos Poderes: Sábado, 25 de outubro de 2025, a partir das 15h

Local: Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

Av. Des. José Nunes da Cunha s/n,

Bloco 9 Parque dos Poderes - Campo Grande/MS

Programação:

15h00 - Abertura da Arena

16h00 - Corrida Kids

17h10 - Largada Pernas Solidária

17h15 - Largada Corrida 5 km e 10 km

17h20 - Largada Caminhada

18h50 - Premiação

19h15 - Show Chicão Castro e Banda

Confira mais informações no site oficial da Corrida dos Poderes ( clique aqui ).

Leia mais:

Corrida dos Poderes: Treinão reúne mais de 2 mil pessoas em Corumbá

Corrida dos Poderes: Treinão em Ponta Porã reúne mais de mil pessoas

Corrida dos Poderes: Aquecimento começa com treinão em Ponta Porã no dia 24

Corrida dos Poderes: Evento reúne 5 mil em espírito de união e cuidado com a saúde

Corrida dos Poderes: Presidente Gerson destaca importância de vida saudável

Com 3,5 mil vagas, Corrida dos Poderes amplia para crianças e municípios do interior de MS

Corrida dos Poderes: Com clima agradável, evento reúne 2,5 mil pessoas

Colaborou: Rádio ALEMS