WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Corrida dos Poderes: 3ª Edição, com Corrida Kids, prêmios e show, é esse sábado

Sábado, 25 de outubro, ocorre a 3ª Edição da Corrida dos Poderes, em alusão ao Dia do Servidor Público, com início às 15h na rampa de acesso à Asse...

21/10/2025 19h31
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Corrida Kids terá continuidade na terceira edição - retirada dos kits será nesta terça e quarta-feira
Corrida Kids terá continuidade na terceira edição - retirada dos kits será nesta terça e quarta-feira

Sábado, 25 de outubro, ocorre a 3ª Edição da Corrida dos Poderes, em alusão ao Dia do Servidor Público, com início às 15h na rampa de acesso à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Com shows culturais e premiações, um total de 4.200 inscrições foram disponibilizadas para os percursos da Corrida Kids (crianças de 3 a 13 anos), caminhada de 3km , corrida de 5km e corrida de 10km .

Entrega de kits

Nesta terça-feira (21), o presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP), reforçou durante a sessão plenária que hoje é o primeiro dia da retirada dos kits para a Corrida, das 10h às 20h, com continuidade amanhã (22), das 9h às 20h, ambos dias no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, com a entrega solidária de um brinquedo novo ou usado em bom estado de conservação, que será doado para a Campanha de Natal 2025.

“Quero reforçar o convite que a corrida ocorre aqui na rampa principal da ALEMS, cheguem cedo, tragam a família, terá área de food truck, show do Chicão Castro, portanto chegar com antecedência e lembrando que hoje começa a retirada dos kits, lá no Rubens Gil de Camilo e é obrigatória a entrega de um brinquedo por inscrição”, ressaltou o presidente.

Palestras ocorrem amanhã na continuação
da retirada dos kits

Ainda durante a entrega dos kits, na quarta-feira (22), três palestras estão previstas (veja no banner) – as inscrições podem ser realizadas clicando aqui . Uma coletiva de imprensa foi realizada com as idealizadoras do evento: Mônica Riedel (1ª dama do Estado), Kátia Claro (advogada, esposa do presidente Gerson Claro) e Kassilene Cardadeiro, quem comanda a organização do evento, que é uma realização dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, junto à Fundação de Esportes e à Federação de Atletismo.

“Estou muito feliz com a 3ª Edição. Começamos pensando em ser um estímulo às pessoas para saírem do sedentarismo, por ser um esporte democrático, você pode colocar qualquer roupa ou tênis e sair se movimentar, e vendo essa empolgação tenho certeza que será um sucesso”, disse Mônica Riedel.

Katia Claro falou que o espírito que a Corrida quer “imprimir é a solidariedade, a inclusão e ser uma grande festa para comemorar o Dia do Servidor Público”. Da mesma forma, Kassilene ressaltou o crescimento do número de inscritos. “E ainda vimos vários casos de servidores que se transformaram e começaram a correr frequentemente por conta do evento”, comemorou.

A participação é gratuita e o público esperado para esta edição é de cerca de 8 mil pessoas. Uma reunião sobre a logística do evento já foi realizada para garantir a segurança e conforto de todos – reveja aqui .

Retirada ocorre no Centro de Covenções Rubens Gil de Camilo.
Foto: Gustavo Del Pino

Serviço

3ª Corrida dos Poderes: Sábado, 25 de outubro de 2025, a partir das 15h

Local: Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul
Av. Des. José Nunes da Cunha s/n,
Bloco 9 Parque dos Poderes - Campo Grande/MS 

Programação:

15h00 - Abertura da Arena

16h00 - Corrida Kids

17h10 - Largada Pernas Solidária

17h15 - Largada Corrida 5 km e 10 km

17h20 - Largada Caminhada

18h50 - Premiação

19h15 - Show Chicão Castro e Banda

Confira mais informações no site oficial da Corrida dos Poderes ( clique aqui ). 

Leia mais:

Corrida dos Poderes: Treinão reúne mais de 2 mil pessoas em Corumbá

Corrida dos Poderes: Treinão em Ponta Porã reúne mais de mil pessoas

Corrida dos Poderes: Aquecimento começa com treinão em Ponta Porã no dia 24

Corrida dos Poderes: Evento reúne 5 mil em espírito de união e cuidado com a saúde

Corrida dos Poderes: Presidente Gerson destaca importância de vida saudável

Com 3,5 mil vagas, Corrida dos Poderes amplia para crianças e municípios do interior de MS

Corrida dos Poderes: Com clima agradável, evento reúne 2,5 mil pessoas

 Colaborou: Rádio ALEMS

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rovena Rosa/Agência Brasil Após falha, Linha 4-Amarela do Metrô de SP volta a funcionar
Projeto reconhece utilidade pública para associação de agentes ambientais
As demandas foram apresentadas durante sessão ordinária desta terça-feira, 21, da Assembleia Legislativa Deputado Roberto Hashioka solicita melhorias para o município de Inocência
Nioaque, MS
Atualizado às 19h05
24°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 17°
24°

Sensação

3.48 km/h

Vento

40%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 23 minutos Após falha, Linha 4-Amarela do Metrô de SP volta a funcionar
Há 23 minutos Projeto reserva assento para pessoas com obesidade mórbida em ônibus e aviões
Há 24 minutos CSP aprova idade máxima de 35 anos para novos bombeiros e PMs
Há 2 horas CRE: assinatura de acordo do Mercosul e União Europeia é esperada para dezembro
Há 2 horas Projeto reconhece utilidade pública para associação de agentes ambientais
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal Até agora, 7 ministros votaram para “não manter a liminar” de Barroso
2
Há 3 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência
3
Há 5 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
4
Há 5 dias Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
5
Há 4 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados