Polícia Civil prende em flagrante dupla por furto de cabos e baterias de estações de energia em Campo Grande

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária de energia elétrica – Energisa, prendeu em flagrante dois homens por furto qualificado de cabos e baterias. A ação foi realizada após troca de informações entre o Setor de Investigação da DERF e o setor de monitoramento da Energisa, que vem registrando furtos recorrentes de equipamentos em suas estações.

Além do prejuízo financeiro, esses crimes provocam falhas na comunicação entre a sede da empresa e municípios do interior, podendo causar interrupções no fornecimento de energia para hospitais, escolas e outros serviços essenciais. Durante a operação, realizada nesta terça-feira (20), quatro indivíduos foram abordados na BR-163, entre Campo Grande e Anhanduí, em uma caminhonete que transportava cerca de 100 metros de cabos de 16 mm e baterias furtadas de uma base da Energisa.

Os presos, identificados como L.F.O., de 33 anos, e J.R.A.R., de 43, foram autuados em flagrante por furto qualificado. Outros dois homens, J.E.V.B., de 57, e R.G.N.L., de 34, foram ouvidos e liberados, mas responderão em inquérito separado por suspeita de receptação. Os materiais recuperados foram restituídos à empresa.

De acordo com a Polícia Civil, há cerca de duas semanas um homem já havia sido preso pelo Grupo de Operações e Investigações (GOI) por crime semelhante. A partir dessa prisão, a DERF passou a investigar o grupo, que vinha agindo de forma reiterada contra a concessionária. As apurações prosseguem até a completa identificação e responsabilização de todos os envolvidos.