Geral

SP: metrô tem falha nesta terça-feira e causa transtornos à população

Estão fechadas as estações Pinheiros, Paulista, República e Luz

21/10/2025 18h29
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Uma falha na sinalização da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo causou lentidão no sistema na manhã desta terça-feira (21).

Devido a este problema, a operadora ViaQuatro teve de fechar a transferência gratuita de passageiros de quatro estações por uma questão de segurança, o que gerou caos.

Foram fechadas as estações Pinheiros (Linha 9-Esmeralda), Paulista (Linha 2-Verde), República (Linha 3-Vermelha) e Luz (linhas 1-Azul, 10-Turquesa, 11-Coral e o Expresso Aeroporto). O problema permanece e não há prazo para regularização.

O defeito na sinalização, que começou por volta das 4h40, fez com que os vagões reduzissem a velocidade e também que ficassem muito tempo parado entre as estações.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O sistema Paese, de ônibus gratuitos, foi acionado ainda no fim da madrugada na extensão da Linha 4.

Um total de 24 ônibus foram acionados inicialmente e mais dez se juntaram à operação um pouco mais tarde, totalizando 34.

Esse aumento no número de veículos, no entanto, não foi suficiente para atender aos usuários do metrô, o que causou lotação excessiva de passageiros.

A lentidão e o fechamento das baldeações teve um efeito cascata e superlotou outras estações do metrô de SP.

A ViaQuatro informa que segue trabalhando para “restabelecer a operação o quanto antes”.

