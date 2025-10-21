WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Esportes

Jornalista esportivo Flavio Gomes é entrevistado hoje no DR com Demori

Ele fala sobre atual momento do futebol brasileiro e da Fórmula 1

21/10/2025 17h21
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O jornalista esportivo Flavio Gomes é o convidado desta terça-feira (21) do programa DR com Demori . Na entrevista, ele fala sobre futebol mundial e compartilha quais foram, em sua opinião, os melhores pilotos de corrida da história. A atração vai ao ar às 23h na TV Brasil .

Flavio Gomes também é piloto, escritor e professor e atua como jornalista esportivo há cerca de 40 anos, com foco em futebol e automobilismo. Já atuou na Folha de S. Paulo, Rádio Jovem Pan e Fox News.

Sobre o momento atual do futebol brasileiro, Flavio Gomes acredita que a questão econômica é determinante para o desempenho observado em campo.

“O Brasil teve um período de superioridade financeira em relação aos outros clubes da América do Sul, quando a economia começava a crescer no início do século”, explica.

Para o comentarista, em outros momentos históricos, o país conseguiu montar times incríveis, com jogadores que, hoje em dia, não está vendo. "Me parece que essa mágica meio que acabou”, afirma.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Nesse sentido, ele diz que se sente decepcionado com a atual conjuntura futebolística do país.

“É uma pena, porque o futebol, para quem ama como eu, que vai à arquibancada, ao estádio, é uma coisa apaixonante. Mas, sinceramente, a seleção brasileira eu não consigo mais torcer”, declara.

Ao DR com Demori, o jornalista também analisa a influência das redes sociais na formação de grandes nomes da Fórmula 1, como o inglês Lewis Hamilton.

“O cara virou um influenciador; o próprio piloto é uma grande marca.” Além disso, Gomes destaca: Michael Schumacher é um dos mais completos que vi, porque, até parar de correr, praticamente esteve no auge o tempo inteiro”.

Após a exibição na TV Brasil, o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo da TV Brasil Play. O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

Sobre o programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori , traz personalidades para um bate-papo direto e aprofundado na tela da TV Brasil .

Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, a deputada federal Erika Hilton, o ex-ministro José Dirceu, o ator Caio Blat, a cantora Zélia Duncan e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Entrega de kits para a 3ª Corrida dos Poderes começa nesta terça-feira
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Com 194 atletas, delegação de MS viaja domingo para disputar os JEB´s em Uberlândia
Nioaque, MS
Atualizado às 16h05
32°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 17°
30°

Sensação

3.96 km/h

Vento

21%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 1 hora Jornalista esportivo Flavio Gomes é entrevistado hoje no DR com Demori
Há 1 hora Hospital universitário do Amapá deve ter nome de Dr. Papaléo Paes, aprova CE
Há 1 hora CE aprova garantia de acesso à água potável nas escolas
Há 2 horas Projeto prevê uso de câmera corporal em vez de tornozeleira para monitorar condenados
Há 2 horas Lidio Lopes entrega emendas em Dourados voltadas à educação e ao desenvolvimento social
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência Mário Moreira e Nísia Trindade reforçam importância da imunização
2
Há 3 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal
3
Há 5 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
4
Há 5 dias Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
5
Há 4 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados