BBQ - Churrasco
Aniversário
Legislativo - MS

Lidio Lopes entrega emendas em Dourados voltadas à educação e ao desenvolvimento social

Deputado destinou recursos para projetos de capacitação na entidade Novo Olhar e para modernização tecnológica na Escola Estadual Presidente Vargas...

21/10/2025 16h16
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Deputado destinou recursos para projetos de capacitação na entidade Novo Olhar e para modernização tecnológica na Escola Estadual Presidente Vargas

O deputado estadual Lidio Lopes esteve em Dourados no último sábado (18/10) e participou da entrega de duas emendas parlamentares que estão transformando realidades no município. Uma foi destinada à Clínica de Reabilitação Novo Olhar, por meio do projeto Costurando o Futuro, e a outra à Escola Estadual Presidente Vargas, que agora conta com uma moderna sala de informática.

Durante a visita à Clínica de Reabilitação Novo Olhar, Lidio destacou a satisfação em ver os recursos aplicados em um projeto que une inclusão social, capacitação e esperança. “É um momento de muita alegria poder ver nossa emenda ajudando um projeto que forma pessoas e oferece uma oportunidade de recomeço. Esse trabalho de reabilitar e, ao mesmo tempo, ensinar uma profissão tem um valor social enorme”, afirmou o deputado.

O projeto Costurando o Futuro oferece oficinas e cursos voltados à confecção de roupas, bolsas e outros produtos artesanais, possibilitando que participantes desenvolvam habilidades e conquistem independência financeira. De acordo com Lidio Lopes, ao apoiar iniciativas como essa, o objetivo é “fortalecer projetos que realmente transformam vidas, que capacitam e devolvem dignidade para muitas famílias”.

Na Escola Estadual Presidente Vargas, o parlamentar participou da inauguração da nova sala de informática, montada com equipamentos adquiridos por meio da emenda. O espaço vai proporcionar acesso à tecnologia para dezenas de alunos, estimulando o aprendizado e preparando-os para o mercado de trabalho. “Ver uma emenda sendo aplicada e atendendo a comunidade escolar é motivo de satisfação. A tecnologia é essencial hoje para o desenvolvimento dos nossos jovens e abre caminhos para um futuro melhor”, destacou Lidio Lopes durante a entrega.

As duas ações reforçam o compromisso do deputado com o desenvolvimento humano, a educação e a inclusão social. “Cada emenda entregue representa um investimento direto nas pessoas. O retorno vem quando a gente vê essas estruturas funcionando e mudando vidas de verdade”, concluiu Lidio Lopes.

