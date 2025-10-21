Polícia Militar recebe representantes do Asilo São José

Corumbá (MS) – Na manhã de terça-feira,14 de outubro de 2025, o6º Batalhão de Polícia Militarrecebeu a visita dos senhoresReinaldoeManuel, representantes doAsilo São José, em Corumbá. A visita teve como objetivo expressar agradecimento pela parceria e apoio prestado pela Polícia Militar durante a realização daCorrida do Asilo, evento ocorrido no último dia5 de outubro, como parte das ações daOperação Virtude.

A iniciativa reforça o compromisso do 6º BPM em atuar de forma integrada com instituições locais, promovendo cidadania, solidariedade e segurança à comunidade corumbaense.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul reafirma sua missão de servir e proteger, fortalecendo laços com entidades que contribuem para o bem-estar social e o cuidado com grupos vulneráveis.

Foto: Divulgação/PM - MS

