WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
PM - MS

Polícia Militar em Três Lagoas realiza o cumprimento de seis mandados de prisão

Três Lagoas – MS, no dia 20 de outubro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram o cumprimento de 6 mandados de prisão.N...

21/10/2025 15h10
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Três Lagoas – MS, no dia 20 de outubro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram o cumprimento de 6 mandados de prisão.

Nesta segunda-feira, por volta das 7h, uma guarnição do Pelotão de Trânsito do 2º BPM ao realizar o atendimento de um sinistro de trânsito, ocorrido no cruzamento da rua Januário Garcia Leal com a rua Francisco da Silva Queiroz, durante checagens dos condutores dos veículos envolvidos, constataram um mandado de prisão em aberto contra o masculino de 33 anos, expedido pela 1ª Vara de Sidrolândia/MS.

Às 14h45, durante patrulhamento ostensivo e preventivo na avenida João Thomes, uma guarnição de radiopatrulha realizou a abordagem policial de uma mulher de 36 anos, que se encontrava em atitude de suspeição, onde em checagem nos sistemas policiais constou a existência de mandado de prisão preventiva, expedido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, pelo crime de furto qualificado.

Por volta das 20h25, quando no atendimento de uma ocorrência de violência doméstica na rua Projetada 3, no bairro Setsul, uma guarnição da Força Tática em consulta ao sistema policial, localizaram três mandados de prisão em aberto em desfavor do autor (masculino de 33 anos).

A guarnição do GETAM durante patrulhamento no bairro Santos Dumont, por volta das 22h30, quando na rua Itacil Pereira Martins realizou a abordagem policial de um masculino de 41 anos, onde em consulta nos sistemas constataram em seu desfavor um mandado de prisão, expedido pela 3ª Vara Criminal de Campo Grande/MS.

Após a constatação do mandado de prisão em aberto, e ser dada voz de prisão os detidos foram apresentados na Delegacia de Polícia em cumprimento a ordem judicial.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Acesse e curta nossas redes sociais:  Youtube e Instagram

Denuncie!  O cidadão pode colaborar com a Polícia Militar de Três Lagoas, em caso de EMERGÊNCIA ligue para o 190 (gratuito), 3919-9737ou3919-3738. 

Denúncias use o aplicativo WhatsApp 3919-9700. Não precisa se identificar!

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende em flagrante dupla por furto de cabos e baterias de estações de energia em Campo Grande
© Rovena Rosa/Agência Brasil SP: metrô tem falha nesta terça-feira e causa transtornos à população
Lidio Lopes entrega emendas em Dourados voltadas à educação e ao desenvolvimento social
Nioaque, MS
Atualizado às 16h05
32°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 17°
30°

Sensação

3.96 km/h

Vento

21%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 minutos Polícia Civil prende em flagrante dupla por furto de cabos e baterias de estações de energia em Campo Grande
Há 4 minutos Projeto garante flexibilidade no trabalho a pais de crianças neurodiversas
Há 4 minutos SP: metrô tem falha nesta terça-feira e causa transtornos à população
Há 1 hora Jornalista esportivo Flavio Gomes é entrevistado hoje no DR com Demori
Há 1 hora Hospital universitário do Amapá deve ter nome de Dr. Papaléo Paes, aprova CE
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal Até agora, 7 ministros votaram para “não manter a liminar” de Barroso
2
Há 3 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência
3
Há 5 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
4
Há 5 dias Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
5
Há 4 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados