WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Reunião da Frente Parlamentar do Leite é adiada para novembro

A reunião da Frente Parlamentar do Leite, que estava marcada para esta terça-feira, 21 de outubro, às 14h, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso...

21/10/2025 15h10
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Diversas reuniões já foram realizadas pelo grupo de trabalho, que é coordenado pelo deputado Renato Câmara (à direita da foto)
Diversas reuniões já foram realizadas pelo grupo de trabalho, que é coordenado pelo deputado Renato Câmara (à direita da foto)

A reunião da Frente Parlamentar do Leite, que estava marcada para esta terça-feira, 21 de outubro, às 14h, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), foi adiada para nova data: dia 11 de novembro, também às 14h na ALEMS.

O deputado Renato Câmara (MDB), coordenador da Frente, informou que a decisão foi tomada para garantir a participação dos órgãos técnicos e representantes do setor produtivo.

O encontro irá discutir uma formulação de projeto de lei que institui a logística reversa das embalagens de produtos veterinários industrializados ou manipulados no Estado, estabelecendo regras para coleta, transporte e destinação ambientalmente adequadas. 

O projeto está sendo desenvolvido após ampla discussão entre os integrantes da Frente Parlamentar do Leite, da qual Renato Câmara é o coordenador. Em diversas reuniões com órgãos e representantes do setor, o trabalho consolidado será oficialmente apresentado durante a reunião, reafirmando o compromisso do grupo com a regulamentação e a sustentabilidade das atividades ligadas à produção e ao manejo de produtos veterinários em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o deputado Renato Câmara, a proposta reforça o compromisso com a  segurança sanitária. “A medida visa evitar o descarte irregular de medicamentos e produtos veterinários reduzindo riscos à saúde animal, humana e ao meio ambiente, com responsabilização solidária e operação de sistema de coleta”, detalhou o parlamentar.

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) será o órgão responsável pela supervisão, e a elaboração de um Plano de Logística Reversa (PLR) torna-se requisito para o licenciamento ambiental das empresas envolvidas. Além do Imasul, a reunião deve contar com a presença de representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS), Conselho Regional de Medicina Veterinária do Mato Grosso do Sul (CRMV-MS), Sistema de Licenciamento Ambiental de Mato Grosso do Sul (Silems), Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), além de associações de produtores de leite e prefeitos de municípios da bacia leiteira. Também participarão técnicos e especialistas nas áreas de resíduos agropecuários e ambientais.

Serviço

O evento será aberto ao público e à imprensa e transmitido pelos canais oficiais do Legislativo pela: TV Assembleia MS nos canais 7.2, sinal aberto da TV ALEMS, e no canal 9 da Claro NET TV, e ainda no link  TV ALEMS . O sinal aberto da Rádio ALEMS está na FM 105.5, ou no link  Rádio ALEMS

Acompanhe toda a cobertura pelas mídias sociais oficiais no  Facebook Instagram Youtube  e no  Portal da ALEMS , onde você também encontra a galeria de imagens. Para participar presencialmente, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9, no Parque dos Poderes.

*Com informações da assessoria parlamentar de Renato Câmara

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende em flagrante dupla por furto de cabos e baterias de estações de energia em Campo Grande
© Rovena Rosa/Agência Brasil SP: metrô tem falha nesta terça-feira e causa transtornos à população
Lidio Lopes entrega emendas em Dourados voltadas à educação e ao desenvolvimento social
Nioaque, MS
Atualizado às 16h05
32°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 17°
30°

Sensação

3.96 km/h

Vento

21%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 minutos Polícia Civil prende em flagrante dupla por furto de cabos e baterias de estações de energia em Campo Grande
Há 3 minutos Projeto garante flexibilidade no trabalho a pais de crianças neurodiversas
Há 3 minutos SP: metrô tem falha nesta terça-feira e causa transtornos à população
Há 1 hora Jornalista esportivo Flavio Gomes é entrevistado hoje no DR com Demori
Há 1 hora Hospital universitário do Amapá deve ter nome de Dr. Papaléo Paes, aprova CE
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal Até agora, 7 ministros votaram para “não manter a liminar” de Barroso
2
Há 3 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência
3
Há 5 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
4
Há 5 dias Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
5
Há 4 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados