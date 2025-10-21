WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Câmara

Comissão especial debate condições de trabalho no setor portuário

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa o novo marco regulatório do setor portuário brasileiro ( PL 733/25 ) realiza audiência públ...

21/10/2025 14h07
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Cláudio Neves/Portos do Paraná
Cláudio Neves/Portos do Paraná

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa o novo marco regulatório do setor portuário brasileiro ( PL 733/25 ) realiza audiência pública nesta quarta-feira (22) para ouvir representantes dos trabalhadores do setor.

O debate atende a pedidos de diversos deputados e está marcado para as 14h30, no plenário 8.

Segundo os parlamentares, o objetivo é discutir as condições de trabalho e avaliar os impactos das mudanças previstas no projeto sobre as atividades portuárias e a rotina dos portos.

A proposta
O novo marco regulatório deve substituir o que está em vigor desde 2013 ( Lei 12.815/13 ). Com 151 artigos, o PL 733/25 altera normas sobre regulação do setor, precificação dos serviços, contratação de mão de obra e licenciamento ambiental.

A proposta é de autoria do deputado Leur Lomanto Júnior (União-BA) e replica o anteprojeto elaborado por uma comissão de juristas criada pela Câmara para revisar a legislação portuária.

Comissão especial
A comissão especial foi instalada no dia 9 de julho e tem como presidente o deputado Murilo Galdino (Republicanos-PB), que espera votar a proposta até o fim do ano . O relator é o deputado Arthur Oliveira Maia (União-BA).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Cancelado debate com o ministro da Justiça
Michel Jesus / Câmara dos Deputados Comissão pode votar Lei de Diretrizes Orçamentárias nesta terça
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Conselho de Ética analisa 11 novos processos contra deputados
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
32°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 17°
30°

Sensação

3.87 km/h

Vento

23%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 10 minutos Cancelado debate com o ministro da Justiça
Há 10 minutos Comissão especial debate condições de trabalho no setor portuário
Há 10 minutos Comissão pode votar Lei de Diretrizes Orçamentárias nesta terça
Há 1 hora Governo libera R$ 2,5 milhões para pesquisas da Embrapa
Há 1 hora Polícia Militar intensifica capturas de foragidos da Justiça – Mais uma Prisão de condenado por roubo é registrada em Corumbá
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência Mário Moreira e Nísia Trindade reforçam importância da imunização
2
Há 3 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal
3
Há 5 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
4
Há 5 dias Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
5
Há 4 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados