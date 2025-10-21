WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Senado Federal

Governo libera R$ 2,5 milhões para pesquisas da Embrapa

O governo liberou R$ 2,5 milhões extras para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) realizar cinco novas pesquisas no setor. Para ...

21/10/2025 13h02
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
A medida provisória (MP) 1.321/2025 liberou mais R$ 2,5 milhões, que se somam a R$ 307,8 milhões destinados a pesquisas da Embrapa - Foto: Jonas Oliveira/sindilat
A medida provisória (MP) 1.321/2025 liberou mais R$ 2,5 milhões, que se somam a R$ 307,8 milhões destinados a pesquisas da Embrapa - Foto: Jonas Oliveira/sindilat

O governo liberou R$ 2,5 milhões extras para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) realizar cinco novas pesquisas no setor. Para isso, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou a medida provisória (MPV) 1.321/2025 com o crédito extraordinário nesta terça-feira (21).

Os estudos poderão ser realizados em qualquer região do país. O valor se soma aos R$ 307,8 milhões já autorizados no orçamento de 2025 para a Embrapa, que desenvolve tecnologia para a agropecuária desde 1973.

Os créditos extraordinários são liberados em situações de urgência e permitem o uso dos recursos de imediato. Ainda assim, o Congresso Nacional deve analisar a MP no máximo em 120 dias. Se aprovada, a medida se converte em lei, o que mantém o valor disponível ao Poder Executivo durante o ano. Caso contrário, o governo dispõe do valor apenas durante o tempo de vigência da medida provisória.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Alfredo Gaspar (2º à esq.), Carlos Viana (ao centro), Felipe Gomes (2º à dir.) e o advogado do depoente na CPMI - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Ex-presidente de associação se cala na CPMI e parlamentares falam em prisão
O texto transforma o cargo de presidente de junta em função de livre nomeação, sem limitação de mandato - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Plenário vota na quarta nova regra para escolha de presidente de junta comercial
A audiência na Assembleia Legislativa de Mato Grosso foi presidida pelo senador Wellington Fagundes - Foto: Thainara Nicolly Mato Grosso pode contribuir com a COP 30, dizem debatedores
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
32°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 17°
30°

Sensação

3.87 km/h

Vento

23%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 10 minutos Cancelado debate com o ministro da Justiça
Há 10 minutos Comissão especial debate condições de trabalho no setor portuário
Há 10 minutos Comissão pode votar Lei de Diretrizes Orçamentárias nesta terça
Há 1 hora Governo libera R$ 2,5 milhões para pesquisas da Embrapa
Há 1 hora Polícia Militar intensifica capturas de foragidos da Justiça – Mais uma Prisão de condenado por roubo é registrada em Corumbá
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência Mário Moreira e Nísia Trindade reforçam importância da imunização
2
Há 3 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal
3
Há 5 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
4
Há 5 dias Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
5
Há 4 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados