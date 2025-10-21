WhatsApp

Aniversário
BBQ - Churrasco
PM - MS

Polícia Militar intensifica capturas de foragidos da Justiça – Mais uma Prisão de condenado por roubo é registrada em Corumbá

Corumbá (MS)- O 6º Batalhão de Polícia Militar realizou, entre os dias 16 e 17 de outubro de 2025, três capturas de indivíduos com mandados de pris...

21/10/2025 13h02
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Corumbá (MS)- O 6º Batalhão de Polícia Militar realizou, entre os dias 16 e 17 de outubro de 2025, três capturas de indivíduos com mandados de prisão em aberto, durante o policiamento ostensivo na área urbana de Corumbá. As ações fazem parte do trabalho contínuo de localização e recaptura de foragidos da Justiça, com foco especial nos autores de crimes de roubo e outros delitos.

A primeira prisão ocorreu no bairro Dom Bosco, quando a equipe da rádio patrulha de trânsito localizou um indivíduo com mandado de prisão expedido por crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. Ele foi encontrado e capturado, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

Ainda no mesmo dia, durante patrulhamento noturno, a Força Tática localizou outro homem com mandado de prisão decorrente de condenações por roubo. O indivíduo foi identificado e capturado, sendo encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil.

Por fim, já na madrugada do dia 17/10, a polícia militar localizou mais um foragido da Justiça, o qual foi capturado, com mandado de prisão ativo de natureza civil. As três capturas reforçam o comprometimento do 6º BPM em retirar das ruas pessoas com pendências judiciais, garantindo maior sensação de segurança à população.

A Polícia Militar destaca que as ações de busca e prisão de foragidos continuam sendo prioridade.. O trabalho da tropa segue de forma ininterrupta, com base em inteligência, integração de sistemas e policiamento ostensivo em todos os bairros de Corumbá e Ladário.

