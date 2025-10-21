Ação Conjunta entre Polícia Militar Rodoviária, Receita Federal, canis da PM e Marinha resulta na apreensão de drogas em Corumbá

Corumbá (MS) – No domingo (19), uma ação integrada entre a Polícia Militar Rodoviária (PRE), Receita Federal, Canil do 7º BPM e Canil da Marinha do Brasil resultou na localização de substâncias entorpecentes durante fiscalização com apoio do Posto Esdras, na fronteira com a Bolívia.

A ocorrência teve início após uma abordagem da equipe da PRE a um veículo ( ônibus) suspeito, que foi conduzido até o posto para fiscalização conjunta. Durante a inspeção veicular, os cães de faro das equipes do 7º BPM e da Marinha apontaram a presença de drogas em dois locais distintos do ônibus — uma lixeira e o vaso sanitário.

As equipes constataram que parte do material havia entorpecido o sistema hidráulico, após a retirada foi totalizado 270 gramas em 23 cápsulas de substancia análogas a cocaína.

A operação demonstra a eficácia da integração entre forças de segurança estaduais e federais, reforçando o compromisso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade fronteiriça.

Foto: Divulgação/PM - MS