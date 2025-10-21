Polícia Militar cumpre mandado de prisão durante patrulhamento em Corumbá.

Corumbá (MS) – Na manhã de sábado (18), por volta das 10h55, policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), durante patrulhamento ostensivo e preventivo, cumpriram um mandado de prisão, no bairro Cristo Redentor em Corumbá.

A equipe realizava rondas quando recebeu informações sobre a presença de um homem com mandado judicial em aberto nas proximidades. Após diligências, o indivíduo — um homem de 41 anos — foi localizado sentado em frente a uma residência.

Durante a abordagem, foi realizada consulta aos sistemas policiais, sendo confirmado um mandado de prisão por regressão cautelar. Diante da constatação, os militares deram voz de prisão ao suspeito e o conduziram à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para as providências legais cabíveis.

A ação transcorreu de forma tranquila, sem resistência ou necessidade de uso de algemas, respeitando todos os direitos constitucionais do detido.

O resultado reforça o comprometimento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul em manter a ordem pública e o cumprimento das determinações judiciais, garantindo a segurança e a tranquilidade da população corumbaense.