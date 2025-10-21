WhatsApp

Hashioka e CRA homenageiam 60 anos da profissão de Administração no Brasil

Presidida pelo deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil), a Sessão Solene de Comemoração ao Jubileu de Diamante aos 60 anos de regulamentaç...

21/10/2025 11h56
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Constituída de medalhas, troféus e certificados, a honraria reconhece personalidades que contribuíram de forma significativa para o fortalecimento da administração no estado ao longo das últimas décadas

Presidida pelo deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil), a Sessão Solene de Comemoração ao Jubileu de Diamante aos 60 anos de regulamentação da Profissão de Administração no Brasil homenageou 18 personalidades da área de Mato Grosso do Sul. O evento, realizado na Assembleia Legislativa na noite desta segunda-feira, 20, em parceria com o Conselho Regional de Administração (CRA/MS), reuniu líderes, profissionais e admiradores da carreira para homenagear uma trajetória marcada por conquistas e dedicação.

A sessão contou com apresentação do Coral da Alems, sob a batuta do maestro Nillo Cunha e coordenação de Marlene Figueira de Silva, que performaram as músicas “Apenas Mais Uma de Amor”, “Pense em Mim” e “Comitiva Esperança”, e com o vídeo comemorativo: “60 anos de administração no Brasil”, lançado em setembro pelo Conselho Federal de Administração.

Copropositor do evento, o presidente do Conselho Regional de Administração, Marcelo Gomes Soares, falou sobre a regulamentação da profissão no País. “O dia 9 de setembro de 1965, quando foi instituída a Lei 4.769, marca não apenas o reconhecimento legal de uma profissão, mas a consolidação de um campo do conhecimento essencial ao desenvolvimento das organizações e do próprio Estado brasileiro. Nessas seis décadas, a administração se firmou como ciência e prática indispensável para a boa governança, a eficiência na gestão pública e privada e a promoção do desenvolvimento sustentável”, salientou.

O administrador Juarez Pereira, gerente de desenvolvimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop/MS), agradeceu em nome dos homenageados da noite e afirmou o papel dos administradores na sociedade: “Somos agentes de transformação dos diversos campos onde atuamos. Por isso, celebrar os 60 anos de regulamentação da nossa profissão é celebrar o nosso compromisso com o futuro.”

Em seu discurso, Hashioka afirmou que celebrar o jubileu de diamante da regulamentação da profissão é reconhecer uma trajetória de conquistas que ajudou a moldar a história do desenvolvimento nacional e de Mato Grosso do Sul. “Desde que foi oficializada em 1965, os administradores têm exercido um papel essencial na construção de um país mais eficiente e produtivo. São profissionais que unem conhecimento técnico e sensibilidade humana, capazes de transformar planejamento em resultados e gestão em progresso”.

O proponente da sessão ressaltou a importância da profissão, destacando que ela impulsiona a economia, fortalece instituições e aprimora a gestão pública. “Para nós, parlamentares, é impossível não reconhecer o quanto a atuação de administradores competentes contribui para o bom funcionamento do Estado e para o aprimoramento das políticas públicas”, apontou.

O parlamentar afirmou que a premiação reafirma o compromisso com os profissionais que acreditam no poder da boa gestão como instrumento de transformação social. “Nosso reconhecimento esta noite a todos que ajudaram a consolidar a Administração como uma das áreas mais estratégicas para o futuro do Brasil. Que o exemplo desses profissionais inspire novas gerações a seguir construindo um Estado mais justo, moderno e eficiente”, finalizou Hashioka.

Sobre a honraria – Constituída de medalhas, troféus e certificados, a honraria reconhece profissionais, empresários, educadores, lideranças e instituições que contribuíram de forma significativa para o fortalecimento da administração no estado ao longo das últimas décadas.

Os laureados da noite foram os acadêmicos Adailton Miguel Oliveira de Alencar, Gabriele Quiquinato Viana, Filipe Nunes Gonçalves Stadler, Saulo Martins Gonzales, Pedro Henrique da Motta Tognon, Luana Maria Vieira Ribeiro, Maira Luiza Weiler Rodrigues, Wender Lúcio Martins, Ronni Rogerio Correa Cebalho, Michelle Beatriz Barros, Vinícius de Souza Garcia e Taís dos Santos Ferreira. Também receberam homenagens os administradores Matheus Correia Gomes e Laiza Machado de Oliveira, com o Prêmio Guerreiro Ramos, os fundadores Maura Catharina Gabinio e Souza e Sebastião Luiz de Mello (in memorian), Juarez Pereira, com a Comenda Peter Ferdinand Drucker, e Rodrigo Perez Ramos, como Administrador Emérito 2025.

Compuseram a Mesa, além do deputado Roberto Hashioka, o secretário de estado de governo e gestão estratégica de Mato Grosso do Sul, Rodrigo Perez Ramos, o presidente do Conselho Regional de Administração, Marcelo Gomes Soares, o vice-presidente do CRA, Alex Sandro Richter Won Muhlen, e o diretor-administrativo e financeiro do CRA, Leandro Salazar de Paula.

