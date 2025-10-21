Polícia Civil esclarece falsa comunicação de roubo de veículo e reforça redução dos índices de crimes patrimoniais na Capital

(67) 99142-9066
A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furto e Roubo de Veículos – DEFURV esclareceu uma ocorrência de roubo de veículo registrada na última quinta-feira (16), a qual foi posteriormente comprovada como falsa comunicação de crime.
De acordo com a investigação, o suposto roubo, que teria ocorrido na região do bairro Portal Caiobá, em Campo Grande, nunca existiu. O comunicante, motorista de aplicativo que inicialmente afirmou ter sido abordado por dois indivíduos armados, confessou posteriormente – após o veículo ter sido recuperado por policiais militares – ter inventado a história. Explicou que havia empenhado o automóvel Ford/Ka em uma negociação particular como forma de garantia de empréstimo e, ao perder contato com o credor, decidiu registrar o falso boletim de ocorrência para tentar reaver o veículo.
A Polícia Civil destaca que todas as comunicações de roubo e de furto de veículos são rigorosamente investigadas, sendo frequente a constatação de falsas comunicações de crime, conduta tipificada no artigo 340 do Código Penal.
A DEFURV reforça ainda que tais práticas prejudicam as investigações legítimas, mobilizando recursos que poderiam ser direcionados ao combate efetivo da criminalidade e à recuperação de veículos realmente subtraídos.
Queda consistente nos índices de furtos e roubos de veículos
Em paralelo às ações investigativas, a Polícia Civil — em parceria com os outros órgãos de segurança pública — vem obtendo redução sistemática dos crimes patrimoniais de veículos na Capital.
A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a transparência e a eficiência investigativa e orienta a população a registrar ocorrências com a veracidade dos fatos.
Denúncias de furtos e de roubos de veículos podem ser encaminhadas via WhatsApp no número (67) 99224-3346.
