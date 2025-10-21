WhatsApp

BBQ - Churrasco
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil esclarece falsa comunicação de roubo de veículo e reforça redução dos índices de crimes patrimoniais na Capital

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furto e Roubo de Veículos – DEFURV esclareceu uma ocorrência de roubo de veículo registrada na...

21/10/2025 11h56
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furto e Roubo de Veículos – DEFURV esclareceu uma ocorrência de roubo de veículo registrada na última quinta-feira (16), a qual foi posteriormente comprovada como falsa comunicação de crime.

De acordo com a investigação, o suposto roubo, que teria ocorrido na região do bairro Portal Caiobá, em Campo Grande, nunca existiu. O comunicante, motorista de aplicativo que inicialmente afirmou ter sido abordado por dois indivíduos armados, confessou posteriormente – após o veículo ter sido recuperado por policiais militares – ter inventado a história. Explicou que havia empenhado o automóvel Ford/Ka em uma negociação particular como forma de garantia de empréstimo e, ao perder contato com o credor, decidiu registrar o falso boletim de ocorrência para tentar reaver o veículo.

A Polícia Civil destaca que todas as comunicações de roubo e de furto de veículos são rigorosamente investigadas, sendo frequente a constatação de falsas comunicações de crime, conduta tipificada no artigo 340 do Código Penal.

A DEFURV reforça ainda que tais práticas prejudicam as investigações legítimas, mobilizando recursos que poderiam ser direcionados ao combate efetivo da criminalidade e à recuperação de veículos realmente subtraídos.

Queda consistente nos índices de furtos e roubos de veículos

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Em paralelo às ações investigativas, a Polícia Civil — em parceria com os outros órgãos de segurança pública — vem obtendo redução sistemática dos crimes patrimoniais de veículos na Capital.

  • O número de furtos de veículos apresentou queda de 22,5% em 2023; 18,5% em 2024 e 24,6% em 2025, totalizando redução superior a 50% em relação a 2022 (total de 2.333 em out/2022 para 986 em out/2025).
  • Já os roubos de veículos caíram 7,6% em 2023, 35% em 2024 e 23,8% em 2025, também com queda superior a 50% entre 2022 e 2025 (238 em out/2022 e 109 em out/2025), demonstrando tendência contínua de redução dos crimes violentos desse tipo.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a transparência e a eficiência investigativa e orienta a população a registrar ocorrências com a veracidade dos fatos.

Denúncias de furtos e de roubos de veículos podem ser encaminhadas via WhatsApp no número (67) 99224-3346.

