Polícia Militar autua em flagrante motorista embriagado ao volante de caminhão em Corumbá.

Na noite de sexta-feira (17), por volta das 19h40, policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência de embriaguez ao volante na Rua Cuiabá, em Corumbá (MS).

A denúncia foi inicialmente repassada por equipes da AGETRAT e da ROMU, que identificaram um caminhoneiro de 48 anos conduzindo um veículo de grande porte em aparente estado de embriaguez. O motorista foi acompanhado pelas equipes municipais desde a Rua Antônio João até o ponto onde foi abordado, já demonstrando sinais de desorientação e dificuldade de coordenação motora.

Durante a abordagem, o condutor afirmou ter ingerido bebida alcoólica horas antes e não soube informar corretamente sua localização. Diante dos indícios, os policiais militares realizaram o teste do etilômetro, que registrou 1,02 mg/L, valor muito acima do limite legal permitido.

O homem foi preso em flagrante por crime de trânsito, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para as providências legais cabíveis. O veículo, um caminhão, teve as chaves entregues ao representante da empresa proprietária.

A atuação rápida e integrada entre as forças de segurança demonstra o comprometimento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul na preservação da vida e da segurança no trânsito, reforçando a importância da fiscalização constante e da responsabilidade ao conduzir veículos automotores.