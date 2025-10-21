WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar autua em flagrante motorista embriagado ao volante de caminhão em Corumbá.

Na noite de sexta-feira (17), por volta das 19h40, policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) foram acionados via COPOM para at...

21/10/2025 10h51
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na noite de sexta-feira (17), por volta das 19h40, policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência de embriaguez ao volante na Rua Cuiabá, em Corumbá (MS).

A denúncia foi inicialmente repassada por equipes da AGETRAT e da ROMU, que identificaram um caminhoneiro de 48 anos conduzindo um veículo de grande porte em aparente estado de embriaguez. O motorista foi acompanhado pelas equipes municipais desde a Rua Antônio João até o ponto onde foi abordado, já demonstrando sinais de desorientação e dificuldade de coordenação motora.

Durante a abordagem, o condutor afirmou ter ingerido bebida alcoólica horas antes e não soube informar corretamente sua localização. Diante dos indícios, os policiais militares realizaram o teste do etilômetro, que registrou 1,02 mg/L, valor muito acima do limite legal permitido.

O homem foi preso em flagrante por crime de trânsito, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para as providências legais cabíveis. O veículo, um caminhão, teve as chaves entregues ao representante da empresa proprietária.

A atuação rápida e integrada entre as forças de segurança demonstra o comprometimento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul na preservação da vida e da segurança no trânsito, reforçando a importância da fiscalização constante e da responsabilidade ao conduzir veículos automotores.

Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar intensifica capturas de foragidos da Justiça – Mais uma Prisão de condenado por roubo é registrada em Corumbá
Foto: Divulgação/PM - MS Ação Conjunta entre Polícia Militar Rodoviária, Receita Federal, canis da PM e Marinha resulta na apreensão de drogas em Corumbá
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar cumpre mandado de prisão durante patrulhamento em Corumbá.
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
32°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 17°
30°

Sensação

3.87 km/h

Vento

23%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 21 minutos Cancelado debate com o ministro da Justiça
Há 21 minutos Comissão especial debate condições de trabalho no setor portuário
Há 21 minutos Comissão pode votar Lei de Diretrizes Orçamentárias nesta terça
Há 1 hora Governo libera R$ 2,5 milhões para pesquisas da Embrapa
Há 1 hora Polícia Militar intensifica capturas de foragidos da Justiça – Mais uma Prisão de condenado por roubo é registrada em Corumbá
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência Mário Moreira e Nísia Trindade reforçam importância da imunização
2
Há 3 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal
3
Há 5 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
4
Há 5 dias Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
5
Há 4 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados