Polícia Militar age rápido e salva mulher mantida em cárcere privado em Corumbá

Na noite de sexta-feira (17), policiais militares da Força Tática do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica e cárcere privado em uma residência localizada na Rua Frei Mariano, em Corumbá (MS).

Ao chegarem ao local, os militares visualizaram um homem tentando arrombar a porta da casa, enquanto uma mulher, de 49 anos, pedia socorro por estar sendo mantida em cárcere. Diante da gravidade da situação, foi necessário o uso de força controlada para entrar no imóvel, resgatar a vítima e conter o autor, um homem de 38 anos, que ofereceu resistência à abordagem.

Conforme relato da vítima, o agressor havia saído recentemente do sistema prisional e, após uma discussão, passou a ameaçá-la de morte, agredi-la fisicamente e impedi-la de deixar o local. A mulher apresentava lesões visíveis, mas recusou atendimento médico.

O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. A vítima foi levada em viatura separada, garantindo sua integridade física e emocional.

A ação demonstra a eficiência e prontidão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul no enfrentamento à violência doméstica, reafirmando o compromisso da instituição com a proteção da vida e a defesa das vítimas de vulnerabilidade.