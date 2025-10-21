Reunião da Frente do Leite sobre logística reversa é adiada

A reunião da Frente Parlamentar do Leite, que estava marcada para esta terça-feira (21/10/2025), às 14h, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, foi adiada. O deputado Renato Câmara (MDB), coordenador da Frente, informou que a decisão foi tomada para garantir a participação dos órgãos técnicos e representantes do setor produtivo.

O encontro trataria do Projeto de Lei nº 6/2025, que institui a logística reversa das embalagens de produtos veterinários industrializados ou manipulados no Estado, estabelecendo regras para coleta, transporte e destinação ambientalmente adequada. Uma nova data será divulgada nos próximos dias pela coordenação da Frente.