Lia Nogueira cobra retomada de obra paralisada há mais de dois anos em Deodápolis

Preocupada com as condições das vias e com os prejuízos enfrentados pela população de Deodápolis, a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) apresento...

21/10/2025 08h35
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Preocupada com as condições das vias e com os prejuízos enfrentados pela população de Deodápolis, a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) apresentou requerimento solicitando informações sobre o cronograma de execução da obra de restauração, adequação de capacidade de tráfego e drenagem das rodovias MS-276 e MS-145, no trecho que compreende a travessia urbana do município.

A parlamentar encaminhou o pedido ao governador Eduardo Corrêa Riedel (PP) e ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, solicitando esclarecimentos sobre a paralisação da obra, que está parada há mais de dois anos, apesar de já ter sido licitada e homologada pelo Estado.

Com valor orçado em R$ 11,7 milhões, o projeto é fundamental para garantir segurança e fluidez ao tráfego de veículos, além de melhorar as condições para o escoamento da produção agrícola um dos pilares econômicos da região. “Essa é uma demanda urgente da população de Deodápolis. A paralisação dessa obra causa transtornos, aumenta o risco de acidentes e afeta o comércio e o transporte da nossa produção. Precisamos de um cronograma real para que essa importante intervenção saia do papel”, destacou Lia Nogueira.

A deputada reforçou que o papel do Parlamento é acompanhar de perto as ações do Executivo e cobrar soluções que melhorem a qualidade de vida da população. “Nosso compromisso é com as pessoas. Cada trecho de estrada recuperado é mais segurança, mais desenvolvimento e mais dignidade para quem vive e trabalha no interior do Estado”, concluiu.

