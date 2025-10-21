WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Câmara

Motta anuncia votação de urgência do projeto da bagagem de mão e de propostas de segurança pública

A votação da urgência foi confirmada pelo presidente da Câmara em suas redes sociais

21/10/2025 08h35
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou, em suas redes sociais, que o Plenário vai votar o pedido de urgência para o Projeto de Lei (PL) 5041/25, que proíbe a cobrança de bagagem de mão em voos comerciais.

A proposta, do deputado Da Vitoria (PP-ES), determina que as companhias aéreas não poderão restringir o transporte gratuito de bagagem de mão.

Motta também informou que vai incluir na pauta projetos relacionados à segurança pública, como o que aumenta a pena para homicídio de agentes públicos (PL 4176/25) e o que dificulta o retorno de criminosos reincidentes às ruas ( PL 226/24 ).

"As matérias de combate à violência foram consenso entre os secretários de Segurança do Brasil, que trouxeram essas demandas", afirmou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que agiliza busca de pessoa com deficiência desaparecida
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova nova regra para concessão de visita a filhos por pai agressor
Antonio Cruz/Agência Brasil Audiência pública debate reparação ambiental da Bacia do Rio Doce
Nioaque, MS
Atualizado às 07h05
19°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 17°
18°

Sensação

5.33 km/h

Vento

46%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 2 minutos Reunião da Frente do Leite sobre logística reversa é adiada
Há 2 minutos Ex-presidente de associação se cala na CPMI e parlamentares falam em prisão
Há 2 minutos Estado do Rio descarta presença de metanol em mais quatro pacientes
Há 1 hora Defensoria pede R$ 759 mil em ação contra shopping de SP por racismo
Há 1 hora Lia Nogueira cobra retomada de obra paralisada há mais de dois anos em Deodápolis
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal Até agora, 7 ministros votaram para “não manter a liminar” de Barroso
2
Há 3 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência
3
Há 5 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
4
Há 5 dias Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
5
Há 4 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados