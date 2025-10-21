WhatsApp

Mato Grosso do Sul

Governo de Mato Grosso do Sul lança licitação para modernização de 673 km de rodovias

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) lançou licitação para contratação de empresa que irá elaborar o anteprojeto referencial de...

21/10/2025 06h25
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) lançou licitação para contratação de empresa que irá elaborar o anteprojeto referencial de engenharia destinado à reabilitação e manutenção de 673,57 quilômetros de rodovias pavimentadas na região sudeste de Mato Grosso do Sul.

A iniciativa, conduzida em parceria com o Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE) e sob as diretrizes do Banco Mundial (Bird), marca a primeira etapa do programa Rodar MS. O edital prevê a estruturação de projeto para contratação de reabilitação rodoviária no modelo Crema - Design, Build, Maintain (DBM), que integra projeto, execução e manutenção de obras.

Com valor estimado em R$ 11,5 milhões, a concorrência eletrônica será conduzida com critérios de julgamento por técnica e preço e regime de empreitada por preço global. A abertura das propostas está marcada para o dia 12 de dezembro de 2025, às 8h30 (horário local), por meio do portal E-Kronos.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, destacou que a iniciativa reforça o planejamento técnico e a governança nas obras rodoviárias.

“O modelo DBM, adotado conforme padrões do Banco Mundial, representa um avanço na gestão pública. Ele garante mais eficiência, qualidade e transparência, integrando todas as etapas do processo — do projeto à manutenção — e consolidando uma malha rodoviária moderna, segura e sustentável”, afirmou.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O modelo Crema (Contrato de Restauração e Manutenção de Rodovias) é uma mudança de paradigma, amplamente utilizado em países que contam com financiamento de organismos multilaterais, como o Banco Mundial.

Ele transfere à empresa contratada a responsabilidade não apenas pela execução das obras, mas também pela manutenção do pavimento por um período determinado. A modalidade Design, Build, Maintain (DBM) agrega ainda a etapa de elaboração do projeto, permitindo maior controle de qualidade, redução de custos e otimização dos prazos.

Segundo a secretária de Parcerias Estratégicas, Eliane Detoni, a implantação desse novo modelo é uma mudança de paradigma na gestão rodoviária.

"Ao invés de gastar em manutenções emergenciais e recuperações completas, o modelo CREMA-DBM foca na manutenção contínua e preventiva. Estudos mostram que a manutenção no tempo certo reduz o custo de intervenção em uma proporção significativa. A manutenção constante e baseada em desempenho significa que nossas estradas terão qualidade superior e constante. Isso otimiza o uso do dinheiro público e garante a longevidade do investimento", acrescentou Detoni.

Esse formato de contratação vem sendo estudado pelo Governo de Mato Grosso do Sul como parte do esforço para alinhar a infraestrutura estadual a padrões internacionais de desempenho e sustentabilidade. A Agesul prevê que os resultados desse modelo sirvam de base para futuros contratos de longo prazo em outras regiões do Estado.

Alexsandro Nogueira, Comunicação Seilog
Fotos: Chico Ribeiro/Seilog

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados